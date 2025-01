Heet! De nieuwe Tesla Model Y is hier

Het wachten is voorbij. Tesla heeft de nieuwe Model Y gepresenteerd.

2025 moest het jaar worden van de vernieuwde Model Y. Me de oliebollen nog vers achter de oren onthult het Amerikaanse automerk inderdaad op deze 10de van januari het vernieuwde model. Zoals de gelekte beelden al lieten zien heeft Tesla gekozen voor een ingrijpende facelift.

Nog belangrijker, Tesla heeft de nieuwe Model Y een eigen smoel gegeven. Het oude model leek vooral op een verhoogde Model 3, met vergelijkbare koplampen en achterlichten. Dat gegeven gaat de prullenbak in met de Jupiter, de codenaam van de vernieuwde Y.

Compleet nieuwe lichtunits voor de voor- en achterzijde. Tesla heeft gekozen voor doorlopende varianten. Tegenwoordig heeft elke nieuwe auto en je moeder doorlopende lichten, dus dat de Amerikanen meegaan in deze trend is niet heel verrassend. Het geeft de Model Y in elk geval een totaal andere look.

De nieuwe Tesla Model Y heeft als Long Range AWD een actieradius van 719 kilometer. Dat is op basis van de Chinese meetmethode. Een WLTP-actieradius, zoals wij die kennen, laat nog even op zich wachten. De AWD sprint in 4,3 seconden van 0 naar 100 km/u. Voor de RWD communiceert het merk een actieradius van 593 kilometer. Een Performance uitvoering is nog niet aangekondigd.

Interieur nieuwe Tesla Model Y

Het interieur is wel herkenbaar van de destijds vernieuwde Model 3. Nog steeds minimalistisch, maar het zit wel beter in elkaar. Met de toevoeging van sfeerverlichting en een nieuw type glas om de cabine stiller te maken. Bovendien zijn de achterstoelen elektrisch bedienbaar. Passagiers achterin hebben daarnaast hun eigen scherm, net als in de Model 3.

Tesla lanceert de nieuwe Model Y in maart. Je zou misschien verwachten in Amerika, aangezien dit het land is waar het merk vandaan komt. Dus niet. De Model Y facelift verschijnt eerst in China. Pas later in 2025 is de rest van de wereld aan de beurt.