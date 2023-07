Nieuwe top-Cayenne krijgt 700 pk (of meer)

De nieuwe topuitvoering van de Cayenne krijgt sowieso 700 pk, aldus Porsche.

Nog niet zo heel erg lang geleden is de Porsche Cayenne voorzien van een facelift. Een typische opfrisbeurt waardoor de auto er weer een tijdje tegenaan kan. In Nederland kun je de auto krijgen in drie smaakjes.

De eerste is een standaard Cayenne (met V6). Dan is er een Cayenne e-Hybrid die een V6 met elektromotor heeft. De Cayenne S heeft opmerkelijk genoeg weer een V8, ondanks telkens strenger wordende emissie-eisen.

Cayenne Turbo GT

Het topmodel wereldwijd is de Cayenne GT. Deze is met de facelift ook al aangekondigd. Dat is een Cayenne ‘Coupé’ met een 4.0 biturbomotor en 650 pk plus sportievere aankleding. Deze Porsche is de ideale auto als je geen Lamborghini Urus of Audi RS-Q8 wenst.

Qua prestaties is de Cayenne Turbo GT een monster. Binnen 3,3 seconden rijdt je al 100 km/u en de topsnelheid is 305 km/u. Toegegeven, met een beetje Porsche 911 Carrera S haal je deze prestaties ook wel, maar dan kan niet de gehele entourage mee.

Euro 7

Dus ook in Europa zal er behoefte aan zijn. Helaas zal de Turbo GT niet naar ons land toekomen. ook niet naar een ander Europees land. Of Aziatische markten als die van Taiwan, Singapore, Hong Kong en Japan.

De reden daarvoor is de uitstoot: Porsche kreeg het model niet aangepast aan de uitstooteisen. Wat dat betreft bijzonder dat ze het met de Cayenne S V8 wel gelukt is. Porsche heeft bevestigd dat er voor ons gelukkig een waardige vervanger komt.

Aandrijflijn nieuwe top-Cayenne

Dat zal een Cayenne worden met meer dan 700 pk en plug-in hybrid-aandrijving. Op welke manier Porsche dat dan gaat doen, is nog niet bekend. Het lijkt ons vrij aannemelijk dat de Zuffenhausers de Turbo S e-Hybrid iets zullen kietelen.

De uitgaande verse had namelijk al 680 pk. Vervolgens krijgt deze nieuwe top-Cayenne dan de uitrusting van de Turbo GT.

Vanwege de elektrische range viel de CO2-uitstoot (op papier althans…) heel erg mee. Volgens Motor1 zal de V8 500 pk leveren en de elektromotor 200 pk. De verwachting is dat de nieuwe top-Cayenne op de IAA in München zal worden gelanceerd.