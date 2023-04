Gefacelifte Porsche Cayenne is officieel en HEET

Met de gefacelifte Porsche Cayenne kan men er weer even tegenaan.

Goedenacht dames en heren! Jullie hebben er allemaal met smart op gewacht en hier is ‘ie dan eindelijk: de gefacelifte Porsche Cayenne! De auto kan niet als een verrassing komen, daar Porsche een behoorlijk uitgebreide teasercampagne had toegepast. Uiteraard hebben we jullie daarover kunnen informeren. We wisten al een hoop dingen, maar nu is de SUV van de Zuffenhausers helemaal officieel.

We zeggen gefacelifte Porsche Cayenne, want het is zeer zeker geen nieuw model. De huidige generatie (PO536 voor intimi) kwam in namelijk 2018 op de markt. Het werd ondertussen tijd voor een opfrisbeurt en die heeft de Cayenne dan ook gekregen. De Cayenne zat altijd al in het hogere gedeelte van de SUV-markt en volgens Porsche is de Cayenne nu meer dan ooit de ‘ultieme sportwagen’ in zijn segment.

Opgefrist uiterlijk

Wat is er allemaal nieuw? Nou, eigenlijk meer dan dat je zou denken. Het is nog overduidelijk een Porsche Cayenne. Maar de neus is helemaal nieuw: grille, motorkap, bumper, voorschermen en koplampen. Aan de achterzijde is de klep anders, evenals de bumper. Er zijn drie nieuwe kleuren, alhoewel je met PTS uiteraard nog veel meer kunt kiezen. Tevens zijn er de nodige sportpakketten, waarmee je tot wel 33 kilogram kunt besparen. Gezien het leeggewicht van een Cayenne is stelt dat niet veel voor, maar het is leuk dat het kan.

Onderstel gefacelifte Porsche Cayenne

Dat sportwagen-gehalte uit zich namelijk in de stalen veren, die je alsnog kunt krijgen (luchtvering begint nu wel een beetje marktconform te worden). De dempers zijn dus ingrijpend verbeterd en PASM (Porsche Active Suspension Management) is nu standaard voor deze modellen. Uiteraard is adaptieve luchtvering wel mogelijk, maar leuk om te zien dat ze bij Porsche de stalen veren weten te verbeteren. Met luchtvering wordt er vaak toch wel erg veel weggefilterd, dus goed nieuws voor de purist.

Aandrijflijnen

Dan de aandrijflijnen van de gefacelifte Porsche Cayenne. De gefacelifte Porsche Cayenne is er in eerste instantie met drie verbeterde motoren: de Cayenne, Cayenne e-Hybrid en Cayenne S.

e-Hybrid

We beginnen eventjes met de belangrijkste voor ons land: de Cayenne e-Hybrid. Deze variant is in Nederland aanzienlijk goedkoper dan de Macan en daardoor is de Cayenne gek genoeg de goedkoopste SUV die het merk aanbiedt. We hadden gehoopt op een verbetering op het elektrische vlak en die hebben we gekregen.

De elektromotor heeft nu 177 pk, 41 pk méér dan voorheen. De accu is ook groter geworden: deze heeft nu een capaciteit van 25,9 kWh, 8 kWh meer dan voorheen. Hierdoor kun je volgens de WLTP zo’n 90 km puur elektrisch rijden. Het systeemvermogen van de (in ons land) goedkoopste Porsche SUV is 470 pk, 20 pk meer dan de eerste Cayenne Turbo.

Basis model

Door de BPM is de basis-Cayenne in Nederland minder interessant. Deze heeft een 3.0 V6 met enkele turbo. Hier stijgt het maximum vermogen van 340 pk naar 353 pk. Het koppel gaat er 50 Nm op vooruit en bedraagt nu 500 Nm.

De gefacelifte Porsche Cayenne S heeft nu een dikke V8!

Dan hebben we ook nieuws over de Cayenne S. Hierbij is er sprake van ‘downsizing nieuwe stijl’, want de 2.9 biturbo V6 is bij deze versie vervangen door een 4.0 V8 biturbo. Deze levert in de Cayenne S precies 474 pk en 600 Nm, dat is 34 pk en 50 Nm meer dan voorheen.

Daarbij loopt zo’n V8 toch een stuk mooier dan een V6. De reden dat Porsche dit doet, heeft te maken met de (gek genoeg) emissie-eisen. In veel gevallen kan zo’n grotere motor op deellast toch efficiënter draaien dan een kleiner blok. Deze variant accelereert overigens in 4,7 seconden naar de 100 km/u en kan maximaal 273 km/u halen.

En het interieur dan?

Het grote nieuws voor Porsche is het compleet nieuwe interieur. Dat heeft veel kenmerken van de Taycan en is inderdaad flink moderner dan voorheen. Porsche had al het een en ander verklapt (inclusief enkele afbeeldingen). uiteraard kun je ook hier alles naar hartelust samenstellen. Tevens is er een nieuw filter dat moet zorgen voor een ongekend goede luchtkwaliteit in de auto. Geen taco-windjes laten, dus!

Prijzen en uitrusting

Man, het goede nieuws blijft maar doorgaan. Porsche heeft de prijzen namelijk bekend gemaakt. Spoiler alert: ze zijn hoger dan voorheen. Het is echter minimaal, terwijl je meer vermogen, koppel én uitrusting krijgt. De 19 inch velgen zijn niet meer leverbaar: 20 inch is namelijk het minimale, wellicht dat je ze nog wel kan krijgen voor een winterset via Porsche Tequipment.

Een parkeerassistent met achteruitrijcamera is nu ook standaard. Ook kun je nu draadloos je smartphone snelladen (15 watt). Zoals vermeld is PASM nu ook standaard, evenals Matrix LED-koplampen.

De prijzen van de gefacelift Porsche Cayenne:

Model Prijs Cayenne e-Hybrid € 110.000 Cayenne Coupé e-Hybrid € 113.200 Cayenne € 146.200 Cayenne Coupé € 151.000 Cayenne S € 182.600 Cayenne S Coupé € 189.100

Verdere uitvoeringen

Uiteraard vraag je je af: is dat het dan? Nee, er komen ongetwijfeld meer modellen aan van de Cayenne. Tot voor kort had je ook nog modellen als de Cayenne S e-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S, Turbo S e-Hybrid en Turbo GT. Die laatste kunnen we al op de afbeeldingen zien en Porsche kennende zal de rest in de komende tijd worden onthuld.

Tot slot, mocht je een elektrische Cayenne verwachten: die komt pas in 2025. Dat model zal Porsche namelijk voeren naast deze gefacelifte Porsche Cayenne. Dus welke aandrijflijn je ook wil in je grote sportieve SUV, je kan bij de betere Porsche dealer terecht. De eerste drie modellen zijn per direct te bestellen.

