Nieuwe topsedan uit China ziet er stiekem best wel goed uit

Geef toe: dit is geen lelijke auto.

Voorlopig moeten we vooral ‘bang’ zijn voor betaalbare Chinese auto’s, premiummerken hebben nog weinig concurrentie te duchten vanuit China. Toch komen de Chinezen ook met steeds meer auto’s in het topsegment. Zo schreven we vorige week nog over een nieuwe Geely-supercar, terwijl Xiaomi met een serieuze sportsedan komt. En nu is er een toplimo op komst.

Hier is ook een smartphonefabrikant bij betrokken, namelijk Huawei. Zij bouwen al auto’s in samenwerking met Chery, maar nu zijn ze ook in zee gegaan met JAC. Dit merk betrad de Nederlandse markt met een goedkope cross-over genaamd de iEV7s, maar daarvan staan er tot op heden slechts zeven op kenteken.

Enfin, deze twee merken hebben een nieuw automerk (ja, WEER een nieuw merk) uit de grond gestampt genaamd Maextro. Dit bekt totaal niet lekker, maar dat ligt misschien aan ons. Hopelijk kunnen de Chinezen dit wel uitspreken.

Maextro gaat zich richten op de bovenkant van de markt, want hun eerste model is een 5,5 meter lange topsedan genaamd de S800. Daarmee kun je dus mooi een S-Klasse eigenaar aftroeven die een S500 of een S600 heeft. Uiteraard is de Maextro wel volledig elektrisch.

We hebben nog maar één plaatje van de Maextro S800, maar we moeten toegeven: het ziet er gelikt uit. Het design is lekker clean en traditioneel. Natuurlijk kun je zeggen dat het een kruising is tussen een Rolls-Royce Phantom, een BMW 7 Serie en een Aston Martin Rapide, maar die kruising is dan wel goed gelukt.

Overigens moeten we ons oordeel nog even uitstellen tot we ook de voorkant te zien krijgen. Afgaande op de spyshots wordt die een stuk minder conservatief dan de zijkant, met verticale koplampen. Het lijkt erop dat de Chinezen toch de verleiding niet konden weerstaan om er wat rare designfratsen toe te voegen.

Dat de Maextro ook naar Europa komt lijkt niet waarschijnlijk, maar je weet het nooit. Er zullen waarschijnlijk niet veel Mercedes-kopers warm lopen voor een elektrisch alternatief uit China, als je bedenkt dat de EQS al mondjesmaat verkoopt. Maar wellicht zijn de Chinese klanten wel te porren voor een topsedan van eigen bodem.