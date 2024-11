Deze ouwe bak gaat dubbel zo hard als een Bugatti Chiron

De teller loopt zelfs tot 700 mph!

Bugatti slaagde er met de Veyron in om de magische 400 km/u-grens te doorbreken. Recent gaven ze aan dat ze nu hun pijlen richten op de 500 km/u. Dat is echter allemaal kinderspel vergeleken bij de écht snelheidsrecords op het land.

Snelheidsrecord op land

RM Sotheby’s veilt in februari een auto die doodleuk dubbel zo hard gaat als een Bugatti Chiron. En dat voor een auto uit de jaren ’60… Al moeten we het begrip ‘auto’ wel een beetje oprekken. Het is meer een straaljager zonder vleugels, waarmee werd gestreden om het felbegeerde wereldsnelheidsrecord op land.

De interesse in dit record is inmiddels verdwenen, want het record van Andy Green uit 1997 staat nog steeds. Green knalde toen met zijn ThrustSSC door de geluidsbarrière. Er is wel gewerkt aan een nieuwe recordpoging met de Bloodhound SSC, maar dat project is inmiddels in de ijskast gezet.

Spirit of America Sonic I

In de jaren ’60 was er echter een hevige strijd om het snelheidsrecord op land. Uit die periode dateert deze auto. Het gaat om de Spirit of America Sonic I uit 1965. Dit was de opvolger van de Spirit of America, waarmee Craig Breedlove als eerste persoon op aarde 500 mph (804 km/u) aantikte. Op het land, welteverstaan.

In tegenstelling tot zijn voorganger – een driewieler – heeft de Sonic I vier wielen. De auto wordt aangedreven door een GE J79-straalmotor. Deze was ook te vinden in de F-4 Phantom straaljagers die destijds Vietnam onveilig maakten.

955,95 km/u

Breedlove pakte in november 1965 het wereldrecord met de Sonic I door 893,97 km/u te rijden op de zoutvlakte van Bonneville. Dit record hield welgeteld vijf dagen stand, toen ging Art Arfons er dunnetjes overheen met 927,87 km/u. Een week later sloeg de Breedlove echter weer terug, door 955,95 km/u te klokken. Dit record hield gelukkig langer stand, en werd in 1970 pas weer verbroken.

Vrouw achter het stuur

Een geinig detail is dat Craig Breedlove ook een keer zijn lieftallige vrouw achter het stuur heeft gezet. Zij was niet bang uitgevallen en noteerde een snelheid van 496 km/u. Dat was ongeveer de helft van wat haar echtgenoot deed, maar daarmee was ze wél de snelste vrouw ter wereld op land.

Deze historische auto is sinds de jaren ’70 in het bezit van een museum, maar binnenkort wordt de Spirit of America Sonic I dus geveild. Dit zal in februari gebeuren tijdens de RM Sotheby’s veiling in Miami. Wat deze auto precies waard is weten ze zelf ook niet, want hun inschatting is vrij ruim: 500.000 tot 1 miljoen dollar.