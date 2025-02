Toyota kondigt nieuwe knaller van een sportcoupé aan!

Dit weten we al over de nieuwe sportcoupé van Toyota.

Iedereen kalm blijven! Het gaat gebeuren! Toyota komt binnenkort met een nieuwe sportcoupé op de proppen. Het Japanse merk deelt een kort persbericht en een video waarin nog weinig van de auto zichtbaar is. Toch kunnen we al wat details uit de tekst en beelden halen.

Toyota omschrijft het uiterlijk van de nieuwe auto als ”scherp en stijlvol coupéontwerp”. De strakke daklijn bevestigt dit zover we dat nu kunnen stellen. Het eerste beeld hieronder is de enige afbeelding die Toyota toevoegt. We hebben hem op het plaatje erlangs wel helderder gemaakt. Het koplampontwerp doet sterk denken aan dat van de nieuwe Prius.

Nog iets opvallends aan het ontwerp van de nieuwe Toyota: volgens het perspraatje is de nieuwe coupé ”geïnspireerd op Toyota’s erfgoed van modellen met een sterke emotionele aantrekkingskracht”. Hint Toyota hier dat dit de nieuwe Celica is? Of de eerste elektrische Supra misschien? Of is dit toch een productieversie van de GT3-conceptauto? Voorlopig blijft het nog gissen.

De nieuwe sportcoupé van Toyota is elektrisch

Voor wie nog hoopte op een geleende zes-in-lijn of een nog leukere versie van Toyota’s driecilinder, heeft pech. De nieuwe is batterij-elektrisch. Een waterstoftank zal dus ook niet aanwezig zijn. Tevens moet de auto een dynamisch weggedrag hebben, maar ook zorgen voor veel ruimte, comfort en veelzijdigheid.

Over de aandrijving komen we nog wat te weten. In de eerste teaser van Toyota flitsen enkele beelden van de auto voorbij. Het enige beeld met voldoende licht zie je hierboven. Wat meteen opvalt: een doorlopende lichtbalk achter en een subtiele ducktail spoiler op de achterklep.

Je ziet hier ook duidelijk dat badge ‘BEV’ voor batterij-elektrisch, maar ook AWD eronder. De sportcoupé krijgt dus vierwielaandrijving, wat bij EV’s vaak betekent dat er meerdere elektromotoren aan boord zijn. Dikke kans dus dat deze EV bakken met pk’s krijgt.

We hoeven gelukkig geen maanden te wachten voordat we de nieuwe sportieve Toyota in vol ornaat te zien is. Op 12 maart krijgen we (hopelijk) antwoord op al onze vragen over de sportcoupé. Hou die dag Autoblog in de gaten om als eerste alles te weten te komen over de Toyota!