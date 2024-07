Nieuwe regels worden Toyota GR86 fataal

We hebben nog een gedupeerde van de nieuwe EU regels te betreuren… Bye bye volgend slachtoffer: Toyota GR86…

Vorige week vrijdag namen we hier al roerend afscheid van misschien wel het leukste terreinautootje van de Europese markt, de Suzuki Jimny. Deze week is het over en uit voor de fijne coupé die Toyota die het merk in april 2022 pas in de verkoop gooide.

Toyota GR86 slachtoffer EU regels

In heel Europa moet ie van de markt en dus ook in Nederland. De nieuwe ‘Vehicle General Safety Regulation‘ zijn namelijk ingegaan en de Toyota GR86 voldoet hier niet aan. De regels gaan gelden voor alle auto’s die nieuw worden verkocht. Vanaf vorig jaar was die al van toepassing op alle nieuw geïntroduceerde auto’s en nu dus voor elke nieuw verkochte auto. Dus ook voor modellen die al voor 2022 op de markt waren.

Aangekondigd afscheid

Voor wie twee jaar geleden goed heeft opgelet is het gedwongen afscheid geen verrassing. Bij de introductie in april 2022 en het bekend maken van de prijzen is al aangekondigd dat de auto slechts twee jaar in Nederland te koop zou zijn. Toch kudo’s dat hij wel naar Europa gebracht is. Het zustermodel van Subaru had Europa alvast met vooruitziende blik overgeslagen.

Wel jammer want hij heeft net een update gehad. Met onder andere nieuwe aangepaste schokdempers, een verbeterde gasrespons en meer koppel voor de automaat. Jammer de bammer, want hij gaat aan onze neus voorbij.

Natuurlijk doodzonde, maar om nou te zeggen dat het slachtoffer de Toyota GR86 een enorm succes was in ons land, nee. Van deze in 2022 geïntroduceerde generatie zijn er slechts 18 stuks op kenteken gezet. Al zal de stevige vanafprijs vanaf 66.995 euro (28.706 euro BPM!!!) daar ook wel mee te maken hebben gehad.

Meer lezen over de nieuwe EU regels? We beschreven al alles wat er voor de bestuurder irritant aan is.