EIN-DE-LIJK is hier de nieuwe Toyota Supra

Het werd tijd.

Doodzonde en hilarisch zijn de twee kernwoorden waarmee we de slotfase van Toyota’s PR-campagne voor de nieuwe Supra moeten beschrijven. De Japanse autofabrikant probeert zijn fans al jarenlang op te warmen voor de komst van zijn nieuwe sportauto – die samen met BMW is ontwikkeld – maar net voor het moment suprème smeet een enthousiaste stagiair per ongeluk een aantal foto’s online. Alsof het iets aan de zaak veranderde. Na talloze leaks, aanwijzingen van hardcore forums en acties van Toyota zelf wisten we al lang en breed hoe de auto eruit kwam te zien. Enfin, nu is hier “het moment suprème”. Feest, mensen, feest!

Het voelt enigszins onbenullig om nog aandacht aan het uiterlijk van de nieuwe Toyota Supra te besteden, maar toch zullen we het doen. Immers, het ontwerp is nu eenmaal geslaagd – daar kunnen we niet omheen. Zeker in de klassieke dieprode tint komt het lijnwerk op schitterende wijze naar voren. Toyota heeft de Supra zo ontworpen dat hij veel gelijkenissen moet vertonen met zijn voorgangers. Zo moet de geïntegreerde achterspoiler doen denken aan de vierde generatie Supra en het double-bouble dak aan de oudere 2000GT. Reken daarbij het feit dat de auto een korte wielbasis heeft en niet bijzonder veel overhang van het koetswerk, en het ziet er simpelweg goed uit. Volgens Toyota draagt dit net als zijn perfecte gewichtsverdeling bij aan een puike wegligging, maar dat zullen we na een uitgebreide rijtest pas kunnen beoordelen. Goed is het eveneens om te horen dat de Supra een actief gestuurd differentieel heeft, evenals MacPherson-wielophanging.

Binnenin de Toyota GR Supra, zoals hij voluit door de Japanners wordt genoemd, vinden we een interieur dat volledig op de bestuurder is gericht. Net als in het verleden, dus. Dat gezegd hebbende is het bepaald niet de straaljagercockpit die zijn voorganger had. Jammer, maar helaas. Veel meer lijkt het op het interieur van de BMW Z4, of vice versa. De pook voor de achttrapsautomaat, de middenconsole, het infotainmentsysteem: een eigen karakter kunnen we bij de nieuwe Supra zo op het eerste gezicht niet per se bekennen.

Hetzelfde geldt voor de krachtbron. Het is al lange tijd bekend dat BMW en Toyota van plan waren om de techniek van de Z4 en de Supra te delen en dit is dan ook vrij letterlijk het geval. Net als de eerder aangekondigde Beierse sportcoupé heeft de door GAZOO Racing gemaakte Supra een 340 pk sterke zes-in-lijnmotor. Echter, waar de Z4 het moet doen met 450 Nm, heeft Toyota zijn nieuwe sportauto stiekem 50 Nm extra gegeven. In een sprint naar de 100 km/u is de auto dan ook sneller. De Japanner doet het in 4,3 seconden. Zijn topsnelheid is vooralsnog onbekend.

Wel bekendgemaakt heeft Toyota de prijs van de nieuwe Supra. In Nederland moet de heetste auto van het merk tenminste 81.995 euro kosten. Net iets duurder dan een ongeveer gelijkwaardige BMW Z4. De auto is vanaf vandaag te bestellen en zal in oktober worden geleverd. Overigens brengt Toyota ook een exclusievere uitvoering, de A90, op de markt. Echter, de aankondiging van deze uitvoering gaat gepaard met het teleurstellende bericht dat de A90 in Europa direct is uitverkocht. Tenzij je een van de 90 exemplaren hebt kunnen reserveren, hopen we dus niet dat je spontaan voor het grijze monster bent gevallen.