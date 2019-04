Hierdoor blijft de Challenger erg populair

Toch vreemd, voor een 11 jaar oude auto.

De wederopstandingen van de moderne retro-musclecar werd door Ford ingeluid. Eind 2004 kwam namelijk de Mustang van de vijfde generatie op de markt. De auto was splinternieuw, maar qua uiterlijk zwaar leunend op de fameuze musclecars van weleer. De twee andere Amerikaanse giganten Chevrolet en Dodge volgden snel met respectievelijk de Camaro en de Challenger.

Inmiddels zijn de Camaro en Mustang al opgevolgd door een nieuw model. Sterker nog, zowel de nieuwe generatie Mustang als Camaro zijn reeds voorzien van een facelift. Geheel volgens de FCA-traditie moet de Challenger het veel te lang zonder een opvolger doen. Normaliter zorgt dat voor desastreuze verkoopcijfers en een rol in de marge.

Dat is niet het geval met de Challenger. Op dit moment staat de auto qua verkopen vóór de Camaro en achter de Mustang. Dat is al enkele jaren het geval. Ook in het eerste kwartaal van 2019 verkocht de Challenger (13.431 exemplaren) beter dan de Camaro (12.083 stuks). De Mustang staat op nummer 1 met 16.917 verkochte units.

Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de Camaro aan het inlopen is, terwijl de Challenger juist minder goed verkocht dan het jaar ervoor. Desalniettemin is het erg knap van Dodge dat ze die Challenger zo goed kwijt weten te raken. Maar wat zijn nu eigenlijk de succesfactoren? Volgens Dodge zijn het er meerdere Ten eerste de ruimte. De Challenger iOS nog altijd de ruimste in vergelijking met zijn concurrenten. Ten tweede zijn er heel veel kleuren en schama’s beschikbaar. Felgeel, matzwart, blauw met strepen: alles in principe mogelijk.

Verder scoort Dodge met de Redeye, Demon en Hellcat. Niet zozeer qua verkopen. Deze enorm krachtige modellen zijn zeer populair op het internet. Dragraces, driftvideos, Instagram fotosessies: ze komen veelvuldig voorbij. De laatste reden is vrij opmerkelijk. Niet zozeer de dikke V8’s met mega veel vermogen zijn populair, Dodge geeft aan goed te scoren met de V6 in combinatie met vierwielaandrijving. Daarmee is de Challenger erg populair in de noordelijke staten van Amerika. Niet alleen de Challenger scoort goed, ook de verouderde Charger en Chrysler 300C zijn nog steeds uiterst succesvol.