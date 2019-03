9 moderne koplampen waar we graag naar kijken

Want aan de voorkant zitten ook lampen.

Een tijdje geleden brachten we jullie al de tofste achterlichten. Dat is de achterkant van een auto, aan de voorkant zijn er tegenwoordig ook heuse lamp-kunstwerken te vinden. De voorkant is tevens het ‘gezicht’ van de auto. En om het af te maken: door slimme technologieën is het niet meer een pitje en een reflector, maar een complex stukje engineering. Maar welke lampen zijn nou esthetisch het meest geslaagd? Wij zetten ze op een rijtje.

DS 7 Crossback

Om gelijk met de ‘logische’ keuze te beginnen: PSA heeft hun nieuwste premium-SUV volgestouwd met bijzondere details. Als topspeler in het ‘achterlichten-artikel’ mag het duidelijk zijn: de DS-logo-vormige achterlichten zijn gaaf. De koplampen zijn minstens even stijlvol. De dagrijverlichting zit verwerkt in drie kristalvormige LED-units. Alsof dat nog niet tof genoeg was, draaien ze dicht als je de motor uitzet, om ‘open te draaien’ wanneer je de auto aanzet. Heb je zelf niks aan, maar het ziet er gelikt uit. Of het een knipoog is naar de bochtverlichting van de originele Citroën DS, is niet bekend.

Dodge Challenger Hellcat

@jaapiyo zijn duit in het zakje. De nieuwe Challenger heeft old skool ronde koplampen om terug te slaan op zijn verleden. Met LED-kunsten zijn de lampen herkenbaar, maar helemaal niet complex. Leuk detail: de binnenste lamp is enkel een LED-ring voor de dagrijverlichting. Het zwarte deel is een koelgat.

Rivian R1T

Ook @ikschrijfookoverautos gaat voor Amerikaans, maar zijn keuze valt niet op old skool. Rivian, het nieuwste veelbelovende merk, gaat het proberen met een elektrische pickup truck. Technisch is het zeer de moeite waard om het geestekindje van RJ Scaringe eens onder de loep te nemen, maar voor nu focussen we ons op de enorme TL-balk aan de voorkant. De kleine ovalen lampen huisvesten de grote verlichting, maar de grote LED-strip om het geheel te laten kloppen is minstens zo interessant. Stop je er een stekker in, dan wordt het middelste stuk groen. Kijk, het zijn dat soort gimmicks waarmee je opvalt. Godspeed, Rivian.

Volvo XC90

Of V90, S90, V60, S60, XC60, V40, XC40 of zelfs Polestar 1 of 2. Eenheid kan ook te ver gaan, maar in Volvo’s geval zien we het door de vingers. Hun nieuwe herkenbare designstukje is de ‘Thor’ koplamp. De historisch verantwoorde Zweden hebben er een leuk verhaaltje bij, namelijk dat de T staat voor de onverwoestbaarheid, zoals het mythische figuur Thor. Nou zal Thor’s hamer in de lampen slaan een flinke reparatie opleveren, dus doe dat vooral niet. Volvo gebruikt de T-vorm als dagrijverlichting en knipperlicht, herkenbaar en gaaf. Persoonlijk vind ik dat de koplampen het beste uit de verf komen op de XC90, geen idee waarom.

Audi Q8

Hier geldt eveneens dat de horizontale LED-streepjes, wat het design noemenswaardig maakt, ook op de A7 te vinden zijn. Maar als schrijver is het altijd leuk om een weetje te geven, bij de Q8 kan dat. Bestel je de auto in een donkere kleur zoals Navarrablau (doe dat vooral!), dan valt het nauwelijks op dat er onder de koplamp ook nog een zwart sierstuk zit. Tenminste, een deel is sierstuk, de andere helft is waar het grootlicht zit in de Q8, achter zeer getint glas. Daardoor zijn de koplampen in hoogte twee keer zo hoog als je zou denken. Je zult de Q8 vanaf nu misschien altijd op een andere manier bekijken: sorry, of misschien wel alsjeblieft.

Volkswagen Golf GTI en Arteon

We bundelen deze even, want Volkswagens lijken op elkaar (ha ha) en het gave aspect is bij beide auto’s nagenoeg hetzelfde. De koplampen van een Golf VII zijn niet persé heel inspirerend, maar als knipoog naar de vroege Golf GTI’s krijgt de Mk. 7 GTI een rood accentlijntje in de grille. Die loopt door in de dagrijverlichting, bij de facelift zelfs in de dubbele L-vorm van de koplamp. Erg fraai: zo lijken de koplamp en de grille één.

De Arteon doet eigenlijk hetzelfde, maar is qua designtaal één stapje verder. De nieuwe Volkswagen grille is groot en heeft horizontale zilveren balken. De grote L-vormige LED-dagrijverlichting komt hier ook terug, want de LED-strips gaan naadloos over in de zilveren strips. Je moet goed kijken om te zien waar de grille ophoudt en de koplamp begint.

Mercedes S-Klasse

Ook hier geldt dat Mercedes de Multibeam-koplampen in meerdere modellen gebruikt. Maar goed, bijna alle techniek debuteert in de S-Klasse dus die pakken we even. Door alle verschillende manieren van LED is het een zeer complex stukje techniek. Ohja, de Maybach-versies projecteren tegenwoordig boodschappen op de straat. Beam je medeweggebruikers informatie toe.

Porsche 911

Neem een afbeelding van een Porsche 911 in je hoofd. Grote kans dat je nu zit te denken aan ronde koplampen. Het past goed bij de auto en vroeger wist men niet beter. Alle generaties 911 gebruikten steevast ronde koplampen, ook al was die trend over in de jaren 2000. De 996 kreeg daarom andere koplampen mee, wat kennelijk niet bij iedereen beviel. De 997 kreeg namelijk gewoon weer ronde units en bij de huidige 992 zijn ze ook gewoon weer karakteristiek rond. Ondertussen wel voorzien van lasers en LEDs in grote getale onder het mom PDLS (Porsche Dynamic Lighting System), maar ook dat is gewoon vooruitgang.

Alfa Romeo 4C

Deze sportwagen die alles doet om licht te zijn, heeft helemaal geen tijd om designtechnisch een wondertje te zijn. Toch zijn de koplampen grappig. De vorm is namelijk gewoon een koolstofvezel ‘hoes’, de LED-pitjes zitten daar als spinnenogen bij in. Ze heten in de volksmond spider-eyes.

De ironie daarachter moet even benoemd worden. Spider-eyes klinkt leuk omdat de auto er ook als Spider (cabrio) is. Maar die krijgt ‘conventionele’ lampen mee achter een glazen kap. De Spider-eyes pronken dus op de 4C, maar niet op de 4C Spider. Italiaanse marketing, anyone?

BONUS: McLaren 720S

Ja, ja, ondergetekende houdt van de 720S. Maar je kunt niet dit artikel maken en geen grappen incasseren over het feit dat de McLaren-supercar ‘geen koplampen’ heeft. Want het klopt: het grote zwarte sierstuk is voor een klein deeltje LED-koplamp, voor een klein deel LED-dagrijverlichting en voor het overgrote deel luchthapper of gewoon sierstuk. Dus die ‘grap’ maak ik zelf maar, voordat @willeme het doet.