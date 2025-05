Krijg nou wat: nieuwe Safety Car is sneller dan de raceauto’s

De raceauto’s niet ophouden maar simpelweg zoek rijden: het zou kunnen met de nieuwste Safety Car.

Wie is de koning van vooraan rijden in de Formule 1? Daar zal iedereen een visie op hebben, maar feitelijk kan het maar één iemand zijn: Bernd Mayländer. Deze Duitse coureur bestuurt al sinds jaar en dag de Safety Car en wanneer deze de baan op komt, moet je erachter blijven. Dus 100 procent van de gereden rondjes van Mayländer waren vooraan. Gemeen, hè?

Safety Car of Pace Car

Het is wel zo dat vrijwel elke autoracediscipline een Safety Car, of zoals de Amerikanen zeggen ‘Pace Car’ heeft. En aangezien deze bedoeld is om de snelheid van de raceauto’s te beperken bij de openingsrondes of een onveilige situatie, kan dat elke auto zijn. Vaak wordt echter wel voor promotiedoeleinden iets sportiefs gebruikt, om het linkje met racen compleet te maken. In de VS ligt de Indy 500 op de legendarische Indianapolis Motor Speedway weer op de loer en hofleverancier van de Pace Car is Chevrolet. Nu er een nieuwe variant van de Corvette is, mag deze gelijk aan het werk om de Indycars in toom te houden tijdens de Indy 500 op 25 mei.

Corvette ZR1 Pace Car

Uiteraard is dat de hagelnieuwe Chevrolet Corvette ZR1 (C8). Deze bruut is de krachtigste Corvette aller tijden en zet cijfers neer waarvoor je nog niet heel lang geleden een Bugatti of op zijn minst een Ferrari voor nodig had. De 5.5 liter grote V8 levert dankzij twee turbo’s een misselijkmakende 1.079 pk. Naar 100 sprinten kan in 2,3 seconden en je jakkert door naar 375 km/u. Voor een Corvette, een auto die bekend staat om zijn simpele aard, is dat aardig bizar. GM durft het dan ook de snelste auto te noemen in de prijsklasse lager dan één miljoen dollar.

Sneller dan een Indycar

Zoals gezegd hoeft een Pace Car niet dat soort cijfers te halen, want het idee is juist dat deze auto het tempo van de race matigt. Vrijwel alle Pace Cars, ook de Corvette Z06 en E-Ray met respectievelijk 670 en 655 pk die voorheen de Pace cars waren, zouden dan ook het stof bijten als deze een Indycar moeten achtervolgen. Met de ZR1 gebeurt iets bijzonders. Namelijk dat voor het eerst in heel lang, misschien wel ooit, de Pace Car sneller is dan de raceauto zelf. Een Indycar houdt het bij zo’n 700 pk en rijdt door tot ergens tussen de 375 en 380 km/u.

De Corvette ZR1 haalt dat soort snelheden dus ook, en dankzij de gigantische achtervleugel moet een bocht halen ook niet onmogelijk zijn. Nou gaat er geen situatie denkbaar zijn tijdens de Indy 500 dat de Corvette Pace Car zijn hele vermogen en topsnelheid nodig heeft, maar het idee is erg grappig. Qua performance is het toch een beetje alsof het Safety Car-werk in de F1 voortaan gedaan wordt door een Aston Martin Valkyrie.

De Corvette, en de zwerm racewagens die achter de ZR1 aan rijden en vervolgens 500 mijlen afleggen, komen dus op 25 mei in actie. Net als altijd mag de openingsronde verreden worden door een bekendheid, in dit geval Michael Strahan. Dat is een talkshowpresentator die vroeger footballspeler was.