Is deze Volvo P1800 de beste Zweedse restomod ooit? - Autoblog.nl

Voor het eerst zien we de Volvo P1800 Cyan, een verbeterde versie van misschien wel de beste Zweedse klassieker ooit.

Het idee van de restomod kennen we inmiddels wel. Men pakt een oude klassieker, houdt het ontwerp grotendeels intact, maar past onder de motorkap praktisch alles aan. Singer, Alfaholics en Eagle zijn hier bekende voorbeelden van, die respectievelijk Duitse, Italiaanse en Britse auto’s aanpakken.

Maar een Zweedse restomod? Die zien we niet zo vaak voorbijkomen. En dat is zonde. Want Zweedse klassiekers zijn er zeker, met de Volvo P1800 als misschien wel de bekendste. Deze iconische Volvo zag in de begin jaren zestig voor het eerst het levenslicht. Deze knappe grand tourer werd geleverd met een 1,8 of 2 liter viercilinder en stuurde 102 tot 132 pk naar de achterwielen. Aan het eind van de productie werd er ook een kekke shooting brake geproduceerd, maar die mag je voor nu even vergeten.

Want waar het voor vandaag over gaat, is die coupe P1800. Raceteam Cyan Racing – wat vroeger raceteam Polestar was – heeft die P1800 namelijk gerestomod. Ze noemen hun creatie de Volvo P1800 Cyan en zeggen dat het een straatversie is, van de raceversie, van die P1800. Klinkt wat vaag, maar in hun eigen woorden: ‘Wat als wij als raceteam een raceversie van de P1800 hadden gemaakt, wat zou dan de straatversie zijn?” Nou, deze Volvo P1800 Cyan dus.

En wat hebben ze dan gedaan? Nou, sowieso geen elektrische Volvo. Gelukkig maar. Daar waren wat geruchten over, maar die blijken het niet juist te hebben. Want onder de Cyan-motorkap zit een lekkere 2.0 liter viercilinder met turbo. Deze motor is een VEA-motor, die Volvo nu gebruikt voor zijn auto’s. De door Cyan getunede motor produceert 420 pk en 455 Nm koppel en trekt door tot 7700 toeren. Cyan claimt dat die motor zo is ontwikkeld, dat het vermogen lineair wordt opgebouwd. Dat is bij een turbomotor niet altijd het geval, maar Cyan wil de auto een ‘rijervaring uit de jaren zestig’ geven.

Om diezelfde reden heeft de auto geen ABS, brake booster of stability control. Deze auto gaat puur over de directe verbinding tussen bestuurder, de banden en de weg. En dat met de beste technologie die vandaag mogelijk is, aldus Cyan. De P1800 Cyan gebruikt daarom moderne materialen zoals koolstofvezel. Voor het project hebben ze een P1800 uit 1964 gepakt, daar grotere wielen onder gestopt met grotere spoorbreedte en de cabine ietwat verplaatst. De koolstofvezel en betere staal gebruiken ze om het chassis minder flexibel te maken en tegelijkertijd het gewicht te verlagen. Nu weegt de auto 990 kg, ongeveer 150 kg minder dan origineel.

De originele versnellingsbak is weggegooid, daar is een bak met vijf verzetten voor in de plaats gekomen. De achteras is ook vervangen met een door Cyan ontworpen achteras met onafhankelijke ophanging. De P1800 Cyan heeft tevens een limited slip diff, nieuwe ophangingsonderdelen rondom en 18″ velgen met Pirelli P Zero-banden.

Hoeveel de P1800 Cyan moet kosten, is niet duidelijk. Hoeveel ze er van willen gaan bouwen, is eveneens onbekend. Cyan zegt wel dat geïnteresseerden zich bij ze kunnen melden, dus meer stuks willen ze er zeker gaan bouwen. Anders dan die knotsgekke Volvo C30 Polestar, helaas…