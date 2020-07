Man maakt zijn Porsche 992 tot 4x4 offroader

Deze Porsche 992 4×4 is een leuke knipoog naar het verleden.

Met een Carrera 4 of Carrera 4S kom je al behoorlijk uit de voeten op gladde omstandigheden. Voor de echte offroad spielerei kun je nog altijd beter in een Cayenne stappen. Deze Porsche 992 4×4 weet wel raad in omstandigheden waar een normale Carrera allang de handdoek in de ring zou gooien.

Delta4x4 uit het Duitse Bavaria gaan 4×4 modificaties aanbieden op de Porsche 992. De offroad specialist zegt hoe gekker de wens van de klant is, hoe beter ze het vinden. Kijk, dat is nog eens praat. De eerste conversie is momenteel werk in uitvoering.

Het gaat hier om een Porsche 911 992 Carrera 4S van een jonge ondernemer uit Ulm in het zuiden van Duitsland. De auto was hagelnieuw en zal meteen omgebouwd worden door Delta4x4. De eigenaar wil met zijn omgebouwde Porsche van Duitsland naar Dakar rijden. Het is een moderne interpretatie op de Dakar-rally van Parijs naar Dakar.

De auto is nog niet af, maar we krijgen wel alvast een computeranimatie te zien. De Porsche 992 4×4 gaat de hoogte in met een bodemvrijheid van 250 mm. Ook worden er extra setje lampen op de kofferklep gemonteerd voor beter zicht in het donker. Offroad banden en wat plastic rondom de wielkasten ter bescherming zijn tevens van de partij. In 2021 moet de auto klaar zijn om een eigen variant op de rally te kunnen rijden.