Volkswagen California op basis van ID. Buzz uitgesteld

Er komt voorlopig geen Volkswagen California op basis van de ID. Buzz dankzij een bekend probleem van EV’s.

Volkswagen heeft een absolute knaller te pakken met de Volkswagen ID. Buzz. Waar het merk faalde met de retro-Kever, is de ID. Buzz een zeer geslaagde hoedtik naar de Transporters van weleer. Het begon ooit allemaal met een schetsje van Ben Pon. Hij bedacht dat op basis van de techniek van de Kever, je ook een erg praktisch busje zou kunnen bouwen. De rest is historie.

Een echte legende werd de Transporter vooral in Amerika. De Kever was een product van Hitler. Maar dankzij surfer-vans en campers voor hippie’s, werd Volkswagen een symbool van vrede en menslievendheid. Het kan verkeren. Inmiddels zijn originele T1 en T2’s peperduur. Inmiddels oud (en rijk) geworden hippie’s kunnen niet terug in de tijd, maar wel de herinnering van toen ophalen met zo’n oude bus…

…Of met de nieuwe ID. Buzz. Want ja, waar de Transporter sinds de T4 generatie echt een saai ding is geworden, heeft de ID. Buzz weer wel dat cachet. Een camper op basis van de (nu) elektrische Veedub, traditioneel ‘California’ genoemd, lijkt dan ook een no-brainer. Maar helaas loopt Volkswagen tegen een limitatie aan.

Net als alle EV’s, is de ID. Buzz namelijk nogal zwaar. Het accupakket om de forse unit een redelijke actieradius te geven, weegt honderden kilo’s. Koppel dat aan de uitrusting die een camper nodig heeft (keuken, klapdak…) en je komt rap in de buurt van de 3.000 kilo. Dat is problematisch, want als er dan ook nog een paar mensen en de vakantieuitrusting bij moet, kom je in de buurt van de noodzaak voor een BE rijbewijs.

Het is hierom dat VW Nutzfahrzeuge onlangs de nieuwste California voorstelde op basis van de Multivan. Toch is de komst van een California op basis van de ID. Buzz nog niet opgegeven. Echter denkt publicatie Edison dat hiervoor wel een nieuwe, lichtere generatie batterijen voor nodig is.

In de tussentijd kan je al terecht bij derde partijen die de ID. Buzz wél durven ombouwen tot camper. Bijvoorbeeld die van DVAN – TC Conversions boven dit artikel. Niet af fabriek, wel historisch verantwoord. De eerste California van Volkswagen zelf kwam immers ook pas in 1988. Lang nadat de hippie-bus al een legende was geworden dus.