Nieuwe wielen voor de A6 – Autoblog garage

We hebben nieuwe wielen voor de Audi A6 duurtester! Volg alles hier – gratis – in de Autoblog Garage!

Wat gaat de tijd soms snel. Gevoelsmatig is de Audi A6 duurtester nog maar net onder ons, maar dat is inmiddels ook alweer gewoon 4 maanden. De auto bevalt to nu toe uitstekend, alhoewel er links en rechts een paar kleine issues waren. Die kun je lezen in de eerste update van de A6 duurtester. We zijn wat later dan normaal met upgrades voor de auto, omdat er eerst een paar reparaties plaats moesten vinden. De tikkende distributieketting en olielekkage waren een no-go om mee te gaan rijden. Dus de auto stond de eerste maand stil. Vandaar dat de tijd ook zo snel lijkt te gaan.

Lelijke wielen op de A6

Nu de A6 mechanisch in betere staat is, is het tijd om de auto iets meer naar smaak aan te kleden. Want een eenvoudig uitgeruste auto is op zich geen probleem (ik vind opties overbodige toevoegingen die enkel geld kosten). Ik heb geen elektrische inklapbare spiegels. Het mooie is, dat kan dus gewoon sneller met de hand! Mijn stuur verstelt zich ook niet elektrisch, maar eronder zit gewoon een hendel. Die trek je los en dan kun je nóg eenvoudiger het stuur verstellen.

Ik heb geen centraal kleurendisplay die de snelheid aangeeft in de boordcomputer, maar verrek: ernaast zit zo’n grote ronde meter die het wel aangeeft. Met andere woorden: het zou mij niets uitmaken. Helemaal kaal is ‘ie overigens niet, LED-Xenon-koplampen, parkeerpiepers (achter), cruise control, Bose-geluidsinstallatie, zitten er allemaal op. Maar wat mij nog het meeste steekt: de wielen.

Nieuwe wielen voor de A6!

Standaard heeft de A6 3.0 TFSI de 17 inch Fuchs-velgen. Ze zijn gesmeed en relatief licht. De 2.0T, 2.8 FSI , 2.0 en 2.7 diesels krijgen standaard 16 inch wielen, maar vanwege de grotere remmen heeft de 3.0 TFSI 17 inch eronder liggen. Het design is echt afschuwelijk. We hebben dat deels opgelost met 18 inch wielen en winterbanden. Maar nu werd het ook tijd voor betere zomervelgen. En welke moesten er dan onder komen?

Drie OEM-opties nieuwe wielen voor de A6

Er waren diverse opties voor nieuwe voor de A6. In eerste instantie heb ik gekeken naar de wielen van Audi zelf. De Segment-velg, 7-dubbelspaak of de Speedlines. Alledrie zijn keurige opties en staan erg goed onder de A6. In Nederland staat er af en toe een setje te koop, maar in Duitsland is er gelukkig wat meer keuze.

De Speedlines (verwarrend genoeg door BBS geproduceerd) hadden mijn voorkeur, uiteraard. Qua prijzen zit je ongeveer tussen de 600-1.000 euro te kijken, afhankelijk van de staat. Nu is dat op zich niet erg, maar best wel veel geld voor een velg van al gauw 12 jaar oud, letterlijk.

Speedline (van BBS) 7 dubbelspaak (van Speedline) Segment (Peelers, ook van Speedline)

In bijna alle gevallen zou ik er sowieso voor kiezen om de wielen op te laten knappen. Dat is niet stervensduur, maar het telt wel op. Als laatste: alle drie de velgen zijn gegoten. Nu is dat echt geen probleem qua kwaliteit bij Audi. Maar het gewicht wordt wat hoger.

Nog een dingetje, heel erg stiekem wilde ik geen 19 inch, maar 20 inch. Oh, en de wielen van Audi vond ik ook te smal. 8,5J is meer een Golf-maat dan een A6-maat. Dat is geen overdrijving, maar echt waar. Je kunt de Audi A6 4F-velgen in veel gevallen op een Golf V monteren zonder al te veel problemen.

Nieuwe BBS wielen voor de A6?

Maar ja, als je dan toch gaat shoppen voor wielen en gebruikte units al vrij prijzig zijn, wat is er nieuw dan te krijgen? Ik was er al snel uit wat ik wilde qua merk: BBS. Ik geef het toe, ik ben een fanboy. Mijn vader heeft ooit een donkerpaarse Audi 80 gehad met BBS-wielen en zijn beste vriend een A6 C5 met BBS-velgen. Sindsdien is de kleine Willem helemaal lyrisch over het lichtmetaal uit Schiltach.

Op dit moment zijn er drie opties voor gegoten wielen van BBS. De XR, SX en SR. Alledrie keurige wielen die allemaal in aanmerking kwamen voor als ik niets kon vinden. Gegoten wielen van BBS zijn niet het lichtste, maar de stijfheid-gewichtsratio is uitstekend. Ze kunnen tegen wat mishandeling.

Gegoten wielen

Nadelen: de BBS SR is er tot 19 inch, en ik wil graag 20 inch. De BBS XR is 8,5J breed (of smal). De BBS SX gaat tot weliswaar tot 9J, maar dat model vind ik niet echt ‘BBS’ genoeg. En het liefste wilde ik net als op de BMW BBS flowformed-velgen.

SR XR SX SR XR SX Van links naar rechts: SR, XR en SX.

Flowformed

Dat is een productieproces dat tussen gieten en smeden inzet. De voorzijde is gegoten, de rest gesmeed. Het zorgt voor een lichtere en sterkere velg dan als je gaat gieten. Echter, qua prijs scheelt het wel enorm. Goede gesmede velgen zijn heel erg duur (en bij BBS al helemaal).

CI-R CH-R CC-R CI-R CH-R CCR Van links naar rechts: CI-R, CH-R en CC-R.

Gelukkig heeft BBS een aantal flowformed velgen in de aanbieding. De CH-R, CH-R II, CI-R en CC-R. Om even een idee te geven van de kosten van een setje kwaliteitsvelgen, voor de gegoten BBS XR ben je zo’n 1.500 euro kwijt in de maat 20 inch. De flowformed wielen van BBS beginnen ongeveer bij 2.750 euro per setje 20 inch wielen.

Dat zijn dan ook nog de smalle maten, 8,5J. En zo als gezegd wilde ik juist iets bredere wielen dan standaard. Dan tikt het door naar 3 mille voor een setje wielen. Slik! En dan moeten de banden er nog onder.

Wielbouten, centreerringen, slotbouten: het kost allemaal geld tegenwoordig. Dat geld is ook de reden waarom een BBS Super RS of LM (de gesmede velgen) niet eens is overwogen. Je bent zo 1.250 euro kwijt per velg (zonder band).

Period correct

Maar je moet altijd naar onderdelen zoeken als je ze niet nodig hebt. Want dan zijn ze natuurlijk het duurste. Je moet goed gaan zoeken, geduld hebben en je Duits oppoetsen. Want naast de prijs van de flowformed wielen zat mij nog iets dwars: eigenlijk zijn al die nieuwe wielen iets te modern voor de A6 4F.

Het moet (voor mijn OCD) wel een beetje period-correct zijn. Tuning mag van mij, zolang het maar uit ongeveer de zelfde periode komt. Dus ging ik zoeken naar ‘nieuwe oude velgen’. Dan kom je uit op de BBS CX-R, CH of RX-R. Een XA of SV (allebei gegoten) zou eventueel ook nog kunnen. Om even een idee te geven, dat zijn deze modellen:

XA SV CK CH CX-R RX-R De bovenste drie zijn gegoten: XA, SV en CK. De onderste drie zijn flowformed: CH, CX-R en RX-R.

Dat was nog een hele zoektocht. Want waar er voor de BMW E90 echt een hele hoop te krijgen en te vinden is, is dat bij de A6 beduidend minder. Logisch, er zijn er minder van en minder A6-eigenaren gaan hun auto naar smaak aanpassen. Ik zocht en ik zocht, maar vond helemaal niets. Ik heb nog even de BBS CH-R overwogen. Ze staan schitterend onder de 911 van @Wouter, maar de juiste maat vinden was lastig: ik kon ze alleen tot 8,5J vinden. En de CH-R is op zijn mooist als je een beetje breedte hebt met een agressieve ET-waarde.

RX-R wielen voor de Audi A6!

Net op het punt dat ik tegen @jaapiyo zeg dat ik een setje Speedlines ga zoeken en die ga opknappen, kom ik echter wat anders tegen. Een advertentie van een set nieuwe BBS RX-R velgen. Juist, precies die ik op mijn BMW ook heb! En met nieuw bedoelen ze niet tot nieuwstaat opgeknapt, maar ongebruikt.

Echt nieuw met alle papieren erbij. Het enige nadeel, de dozen zijn niet origineel. De velgen stonden bij een zeer sympathieke handelaar in BBS-onderdelen. Dus de centreerringen (origineel BBS) en slotbouten (origineel BBS) kon hij er ook bij leveren. Moest ik dan dit setje gaan kopen?

Ik zat namelijk met de maat. Het zijn hele flinke velgen. De diameter van 20 inch is niet ongewoon voor wielen op een A6 (als accessoire kon je 20” krijgen bij de dealer), maar de breedte was dat wel: 9,5J! Dat niet alleen, de offset van ET40 is vrij agressief. Nu was dat in principe wat ik wenste, want dan heb je mooi die nearly flush-look zonder spacers of andere ingrepen.

Maten

Ik keek even snel op het internet wat er allemaal mogelijk was qua maatvoering. Net als bij de E91 waren er niet veel soortgelijke voorbeelden te vinden. Normaal gesproken moet er dan een bel rinkelen. Dus ben ik gaan kijken hoe dat nu kwam.

De meesten A6-eigenaren zitten dichter bij de OEM-specificaties óf juist er veel verder van af. Daarom heb ik even de hulp ingeschakeld van @martijngizmo. Al snel kwamen we erachter dat het op zich geen probleem moet zijn, maar dat het wel op de grens zit. Omdat de RX-R al een tijdje uit productie is, moest ik snel beslissen.

De eerste modificatie, BBS Japan naafdopjes. Net op tijd binnen voor montage. Bedankt Hendrik!

Want passen 9,5x20J ET40 velgen op een Audi A6 4F? Ja en nee. De A6 is namelijk een vreemd geval. De wielkasten zijn relatief krap. Met name aan de achterkant is er weinig ruimte. Dit heeft als voordeel dat er een enorme puist ruimte is voor bagage (achterzijde) en de motor (voorzijde). Maar je kan dus niet lekker brede wielen monteren zonder issues, zoals bij de BMW E91 het geval is (en de E61). Sterker nog, het werd met de dag spannender: Ging dit überhaupt wel passen?

Combinatie wielen en banden

Want de extreme voorbeelden op het internet waren flink bewerkt én hadden vreemde bandenmaten. Denk aan 215/225 breed op een 9,5 of 10j velg, dat is dus iets dat men in de VS doet. De eisen zijn daar niet zo streng (er moet lucht inzitten en dan is het wel goed). Dus dat soort Amerikaanse voorbeelden kun je het beste negeren.

In Duitsland is er minder mogelijk. Daar zit je namelijk met zogenaamde Gutachten. Goedkeuring op papier van de velgenfabrikant. Als je die niet hebt, krijgt je auto geen TüV-goedkeuring. Alhoewel er ook een paar slimme mensen zijn die RS6 wielen hebben gemonteerd, die nóg iets verder naar buiten staan (20×9,5 ET36)

Wat ook opviel, de Duitsers monteren allemaal hele brede banden of hele goedkope smalle banden. De reden daarachter is draaglast. Een 255/30 20 band zou ideaal zijn, maar die is alleen als 92Y te vinden. Prima voor op een A6 2.0T of 2.8, maar de 3.0 TFSI is te zwaar en heeft een hogere load index nodig. Dus kom je uit op 265/30 20, waarbij de load index goed genoeg is, maar je hebt dan iets minder ruimte in de wielkasten.

Vanwaar de budgetmerken? Achilles, Syron, Nankang en dergelijke hebben vaak wel de smalle maten met platte banden, maar soms met een verrassend hoge load index. Ik ben geen badge-snob (ok, misschien wel een beetje), maar ik wil wel graag een setje goede A-merk banden voor de nieuwe wielen van de A6.

Bandenmaat

In de wintermaanden heb ik bijna dagelijks alle Duitse en Britse fora nagelezen. Zou het mogelijk zijn om het passend te krijgen? Het is niet dat ik er niet van kon slapen – een setje BBS wielen verkoopt altijd wel – maar ik zou het anders zo jammer vinden. Heeft het puberale ongeduld gewonnen van gezond verstand?

Uiteindelijk moesten we het gaan proberen. Gewoon de ideale bandenmaat kiezen. Ik had de berekeningen namelijk 100 keer gedaan en het moest passen. Niet ruim, maar het moest net kunnen. 265/30 20 is namelijk ook de maat die Audi zelf adviseert voor de A6. Nu de maat bekend was, kon ik het rubber gaan uitzoeken.

Ik heb de afgelopen jaren ervaring gehad met een hele hoop merken. Denk aan Vredestein, Dunlop, Continental, Michelin, Bridgestone en Pirelli. Ik heb niet direct een vaste voorkeur, alhoewel de Dunlops mij oprecht hebben verrast op de BMW 325d.

De band: Dunlop Sportmaxx

Het is een prima band. Vrij stil, veel grip op droog, redelijk wat in de regen en vooral een erg progressief karakter. Dat laatste vind ik het grootste voordel. Je kan heel prettig naar de grens toe rijden. Het grootste nadeel schijnt slijtage te zijn. Maar ik heb al ruim 25.000 km gereden met de Dunlops op mijn BMW en heb net voor-achter omgewisseld. Dus persoonlijk vind ik het wel meevallen hoe erg de slijtage is. Misschien is het de rijstijl.

Maar er is nog een groot voordeel: de Dunlop Sportmaxx heeft een vrij vlakke wang. Nu denk je: dat ligt aan de maat. Dat klopt gedeeltelijk, de bandenmaten zijn daar ook verantwoordelijk voor, maar merk en type spelen ook mee. Op diverse fora was duidelijk dat in vergelijking met een Michelin Pilot Sport 4 het wel een centimeter tot 1,5 (soms zelfs meer) kan schelen. Dat zou dan net eventjes wat meer ruimte geven voor de setup.

Sportmaxx GT of Sportmaxx RT

Dan het type band voor de nieuwe wielen van de A6. In de maat kon ik kiezen uit de Dunlop Sportmaxx RT en de Sportmaxx GT. Ik heb in dit geval gekozen voor de Sportmaxx RT, net als bij de BMW. Ondanks dat ik super-sportief ben, rijd ik over het algemeen vrij normaal met de auto’s. 90% is woon-werkverkeer. En de vrije tijdritjes zijn sowieso veel snelweg en af en toe de leuke wegen. Circuits bezoek ik nooit. Dus met deze band ben ik in principe uitermate goed bediend.

Reedijk Wheels en Tyres

Nu de velgen en banden bekend waren, was het tijd om het te monteren. Daarvoor gingen we naar Reedijk Wheels en Tyres in Strijen. Dat was deels een tactische keuze, want het ligt relatief dichtbij het Autoblog redactiekantoor. Dat niet alleen, Reedijk is een enorm bedrijf met een soort pitstraat waar diverse auto’s tegelijkertijd hun banden kunnen laten wisselen.

Je rijdt zelf de auto er aan de rechterkant in en je rijdt zelf aan de linkerkant eruit. Afhankelijk van de drukte en de wijzigingen ben je in 30 minuten weer klaar.

In mijn geval duurde het ietsje langer. Omdat mijn A6 een lange tijd heeft stilgestaan, was er wat oppervlakkige roest op de schijven en blokken. Niet enorm, maar het zag er niet mooi uit.

De monteur in kwestie van Reedijk heeft alles geschuurd en opnieuw zwart gespoten. Het ziet er geweldig uit! De auto knapte er enorm van op. Nu ben ik zelf niet zo’n fabrieksnieuwe jongen, maar dat de oppervlakte-roest weg is, ben ik stiekem wel blij mee. Topservice!

En? Past het?

Het monteren was voor mij het uur van de waarheid. Ging dit wel passen? Of heb ik simpelweg de verkeerde maten gekozen? Na een halfuurtje was het verlossende woord eruit: het past! Niet ruim, maar net. Precies wat ik wilde. Dus een wiel dat niet te ver in de wielkast zit en met een flinke diameter. Wat wel direct opvalt: wat staat ‘ie hoog!

Een jonge collega bij Reedijk vroeg zonder Ironie: Is dit een Allroad, meneer? Au! Met name aan de voorkant moet ‘ie flink zakken, eigenlijk. Het ziet er op deze manier niet echt fraai uit. Nu was dat bij de BMW ook zo.

Daarbij duurde het ook eventjes voordat alles perfect paste en goed zat. En met die auto is het in de tussentijd ook goed gekomen. Als je de auto iets verlaagt, kan er nog wat camber gecreëerd worden op de achteras waardoor de wielen nog iets beter in de kasten vallen.

Uiteraard gaan we nog een keer dieper in op hoe de set bevalt. Tot nu toe enkele vroege bevindingen. De 20 inch wielen zijn groter dan de 18 inch wintervelen die ze vervangen, maar een paar kilo lichter. Er is veel meer grip en de A6 ligt rustiger dan voorheen.

Lopen de achterwielen aan?

Qua comfort lever je wel ietsje in met de nieuwe wielen voor de A6, maar het is bijzonder weinig. Ik had de auto iets stugger verwacht. Er is nu iets meer stuurgevoel, iets dat ik heel erg mis en zeker kan waarderen. En dan nu een andere belangrijke vraag. Lopen de achterwielen aan?

Ja, een heel klein beetje. Als je normaal rijdt, is er niets aan de hand. Als je snel door bochten gaat, gaat het ook goed. Maar als je beladen te snel een heftige drempel neemt, hoor je de banden een heel klein beetje tegen het vilt aan komen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat met de winterwielen ook al het geval was.

Daar valt op zich wel mee te leven. Sowieso kun je nog wat vilt ‘wegrollen’ om dat kleine beetje ruimte vrij te maken. Maar de calculaties van te voren klopten, het past. Net. Dankjewel, Martijn!