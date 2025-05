Toyota bZ4X Touring: een soort station, maar dan hoger

Jaja, dat noemen we een crossover. Toch neigen de proporties van de Toyota bz4X Touring meer naar een station.

Toyota heeft een lineaal langs de bz4X gelegd. Want, zo vonden ze, dit model kon wel wat extra ruimte gebruiken. De Japanse autofabrikant heeft het model verlengd, waardoor de bZ4X nu meer oogt als een soort stationwagen die hoog op z’n pootjes staat. Dit is de nieuwe Toyota bz4X Touring

Als je vroeger naar de middelbare school ging stond je voor een keuze. Ga je voor de trendy rugzak, maar minder ruimte voor je schoolboeken. Of ga je voor die praktische minder fraaie rugzak, maar met meer ruimte? Dat laatste doet me een beetje denken aan de Toyota bz4X Touring. Niet dat het een lelijk ding is, maar hij is wel praktischer geworden.

Toyota brengt de praktische ruimte van een stationwagon naar een crossover met deze nieuwe modelvariant. Slecht nieuws voor grote gezinnen. Het blijft nog steeds een vijfzitter, er is enkel meer ruimte voor bagage gekomen.

Hij is 14 centimeter langer en 2 centimeter hoger dan de standaard bZ4X, wat zich vertaalt in 600 liter bagageruimte. Dat is 148 liter meer dan voorheen. Dankzij de verhoogde daklijn kun je bovendien ook grotere voorwerpen kwijt. Een beter excuus om nog meer kratten bier mee te nemen is er niet.

Door naar het technische plaatje. De 74,7 kWh batterij is standaard, met snellaadcapaciteit tot 150 kW. De bZ4X Touring komt in zowel voorwielaangedreven als AWD-uitvoering. Die laatste, met 380 pk, is op papier de krachtigste elektrische Toyota ooit. Sterker nog: hij mag ook nog eens 1.500 kg trekken. Een caravantripje naar de Alpen moet geen probleem zijn. Mits snelladen je hobby is. De instapper beschikt over 224 pk met voorwielaandrijving. Toyota belooft een actieradius tot 560 km.

Designtechnisch kiest Toyota voor een wat ruigere uitstraling. Zwarte wielkasten, dakrails en velgen, plus een nieuwe achterbumper en opgefriste led-achterlichten. Wie écht wil opvallen kiest de nieuwe carrosseriekleur Brilliant Bronze.

De nieuwe Toyota bz4X Touring verschijnt in de eerste helft van 2026 in Nederland. Prijzen en definitieve prestaties volgen later. Minder ruig en liever meegespoten wielkasten? Kies dan voor de nieuwe BZ4x.