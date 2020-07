Nieuwe zes-in-lijn en varianten voor Range Rover Sport

Jaguar Land Rover heeft een nieuwe zes-in-lijn aan het gamma toegevoegd, ook zijn er nieuwe varianten van de Range Rover Sport.

Het motorenaanbod van Jaguar Land Rover heeft er twee nieuwe smaakjes bijgekregen. Het gaat hier om een 3.0 zes-in-lijn dieselmotor. Beide varianten hebben een 48V Mild Hybride Electric Vehicle (MHEV) constructie. Technologie die we inmiddels overal wel tegenkomen als het gaat om moderne verbrandingsmotoren.

We beginnen met de minst krachtige van de twee. Dat is de D300. Zoals de naam al weggeeft betreft dit een 300 pk sterke dieselmotor. Het blok levert 650 Nm koppel bij 1.500-2.500 tpm. Nummer twee is de D350 en deze gaat een stapje verder. Met 350 pk en 700 Nm koppel bij 1.500-3.000 tpm. De nieuwe zes-in-lijn in de Range Rover kost minimaal 152.229 euro.

Met de toevoeging van twee nieuwe motoren bestaat het aanbod nu uit zes motoren. Naast de D300 en D350 heb je de P400 (zescilinder), P400e (viercilinder plug-in hybride), P525 (achtcilinder met supercharger) en de P565 (achtcilinder met supercharger).

Van dit stel is de Range Rover voor Nederland het aantrekkelijkst als P400e. Je hebt dan 300 pk uit een viercilinder benzinemotor en 143 pk uit een elektromotor. Het systeemvermogen ligt op 404 pk. Het is zeker niet de leukste aandrijflijn, maar met een prijs van 134.201 euro wel de scherpste qua prijs. Je kunt er 40 kilometer elektrisch mee rijden dankzij een 13,1 kWh lithium-ion-batterij. Met de Mode 3-laadkabel is de batterij in minder dan drie uur volledig opgeladen.

Nieuwe varianten Range Rover Sport

Naast nieuws met betrekking tot motoren is er ook nieuws voor de Range Rover Sport. Jaguar Land Rover introduceert een aantal nieuwe varianten. Maak kennis met de HSE Silver, HSE Dynamic Black / HSE Dynamic Stealth en SVR Carbon Edition.

HSE Silver

Wat deze varianten feitelijk doen is het jou makkelijker maken een keuze te maken. In plaats van zelf uren te besteden in de configurator, komen al deze varianten met de nodige zaken die je normaal gesproken los kunt aanvinken. Denk aan een panoramisch dak, 21-inch velgen en een Meridian Surround Sound System. De namen spreken voor zichzelf. Met de HSE Dynamic Black zijn bijvoorbeeld diverse details in zowel het exterieur als het interieur zwart gemaakt.

SVR Carbon Edition

De SVR Carbon Edition is wat dat betreft de meest Autoblog-vriendelijke spec. Met 575 pk uit een grommende Supercharged V8 en allerlei koolstofvezel extra’s. Delen van de bumper, motorkap, de grille en de luchtinlaten zijn van carbon. Smaakvol? Nee. Bruut? O, jazeker.