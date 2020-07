De gaafste Defender is geen Land Rover

Of deze Land Rover Defender nu een originele, een restomod of een replica is: wat maakt het uit als het er zo uit ziet?

Een replica bouwen: dat doe je meestal als je het origineel niet kunt betalen. Gezien de exorbitant hoge prijzen van sommige klassiekers is dat ook niet verwonderlijk. In het geval van de Land Rover Defender ligt dat toch iets anders. Daar is namelijk helemaal niet zo moeilijk aan te komen.

Toch bouwde het Amerikaanse Osprey Custom Classics een replica van de Defender. Met de term replica doe je deze auto echter ernstig te kort. Deze creatie ziet er namelijk beter uit dan de meeste originele Land Rover Defenders.

Osprey heeft deze Defender van de grond af opgebouwd, met een chassis van gegalvaniseerd staal als basis. Daarop is een lichtblauwe carrosserie verschenen, met diverse onderdelen van Kahn Design, waaronder een widebody-kit en een grille. De auto is verder voorzien van een lichtbruine softtop en zilveren velgen, die een prachtige combinatie vormen met de lichtblauwe lak.

Als je de auto toch zelf bouwt, kun je er net zo goed meteen een andere motor in leggen. Dat is dan ook wat Osprey Custom Cars gedaan heeft. Ze hebben de Defender voorzien van een LS3 V8 van (onder andere) Corvette. Dit blok is goed voor 436 pk en 575 Nm koppel. Het is niet de eerste keer dat deze motor in een Defender gehesen wordt, dus dit moet wel een goede match zijn.

Het interieur is er ook behoorlijk op vooruit gegaan ten opzichte van het origineel. We zien bruin leer dat aansluit op de softtop, fraaie stiksels en een retro stuurwiel. Met Bluetooth, Apple Carplay en een achteruitrijcamera is het interieur ook helemaal bij de tijd.

Deze Defender replica c.q. restomod is verder voorzien van een Terrafirma ophanging, een beschermplaat aan de voorkant en een externe rolkooi. Ondanks het stijlvolle uiterlijk zal de auto dus nog steeds in het terrein zijn mannetje staan.