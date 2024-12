Hier, een auto die als EV wél mag

Tijd om een knuppel in een hoenderhok te gooien en te beweren dat deze EV-restomod wel gewoon mag.

We willen absoluut niet iedereen over één kam scheren, maar de kritiek op EV’s is vaak wel heel heftig. Vooral met drogredenen de nadelen enorm vergroten lijkt een populair fenomeen te zijn. Als dagelijkse auto heb je waarschijnlijk een hele fijne auto aan een EV, want je dagelijkse tripje over de snelweg in de grauwe ochtendmist terwijl je toch niet harder kan dan je voorganger is net zo saai als de EV zoals die vaak beschreven wordt.

Perfecte EV?

Ho, niet wegklikken. Ik houd zelf ook net zo erg van een lekker ronkende achtcilinder of een heerlijke lichtgewicht sportwagen. Maar het gaat om realistisch zijn. Bereken is voor jezelf hoe veel van je kilometers nou echt stuurmanswegen aanvallen zijn, en welke kilometers je met je veel te zware koppeling achter je voorganger zit te filekruipen. Als dat laatste de meerderheid is, dan tellen zaken als geluid en gevoel ineens niet meer mee. Dan zou je best je dagelijkse kilometers in een saaie auto kunnen maken, wellicht een EV, en dan je zondagsritjes in een leuke auto.

Waar ik nog wel een voorstelling bij heb is dat moderne EV’s misschien wat minder tof zijn om naar te kijken. En dat is zeker waar. De lijnen van een klassieke auto zonder de lasten van een oude motor is in theorie een gouden combinatie. Let dan alleen wel op wat je kiest, want bij vele oldtimers is de motor juist deel van de beleving. Wat je moet hebben is een auto waar de motor niet het sterkste punt van de auto was. Een Citroën DS bijvoorbeeld, dat wordt als EV gewoon een betere auto en die viercilinder was niks bijzonders.

Rolls-Royce

Bij een oude Rolls-Royce was dat eigenlijk ook zo. Die 6.75 liter grote V8 hoef je niet te hebben voor zijn geluid, want daar zette Rolls-Royce de wereld aan dempers op. Het rijgevoel blijft wel als je de vering intact houdt. Een niet-vibrerende motor zou zelfs helpen daarbij. En je houdt die tijdloze, stijlvolle koets. Technisch gezien een win/win, lijkt ons.

Evice

Het kan dankzij een bedrijf genaamd Evice. Deze contradictie (EV + ICE?) gaat oude Silver Shadows en Corniches verbouwen om een EV-aandrijflijn te huisvesten. Het zou gaan om een 77 kWh groot accupakket waarmee je 320 kilometer ver komt. Niet efficiënt, wat wel een nadeel is van oude auto’s en diens niet-gestroomlijnde vorm. Laden zou echter geen probleem moeten zijn, want ze zijn gebouwd op een 800V-infrastructuur. De remmen worden geüpgraded en Evice gaat zich toch bemoeien met de vering. Ze beloven echter rijcomfort dat vergelijkbaar is met de originele hydropneumatische vering.

Het interieur wordt hetzelfde mee gedaan: de originele grote lijnen uit de Rolls-Royce Silver Shadow blijven, maar dan met vernieuwde aircobediening, Apple Carplay, stoelverwarming en een achteruitrijcamera. Momenteel gaat het nog om prototypes, maar Evice wil te zijner tijd de elektroconversies op de markt brengen.