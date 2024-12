Naar deze auto’s die in 2025 komen kijken we het meeste uit

Volgend jaar belooft een interessant jaar te worden voor de autoliefhebber

Het afgelopen jaar zijn prima verwend door de autofabrikanten. Zo verschenen goedkope modellen als de EX30 en Renault 5, maar ook geweldige auto’s als de Lotus Emeya, MG Cyberster, hybride 911, Ioniq 5 N. En er komt nog zoveel meer moois aan. Hieronder tonen we aantal van de dikste, coolste of om een andere reden interessante auto’s die in 2025 verschijnen of in de showrooms komen te staan. Voeg deze lijst gerust aan en geef aan naar welke auto jij het meeste uit kijkt.

Ferrari F80 en eerste Ferrari-EV

Ferrari krijgt een belangrijk jaar voor de kiezen. Niet alleen moet het Leclerc en Hamilton onder bedwang houden in de F1, ook de nieuwe supercar (de F80, hier linksboven) gaat in productie. Alle 799 stuks zijn trouwens al verdeeld en moeten aan het einde van 2025 bij de klanten terugkomen.

Tevens werkt Ferrari in 2025 aan de eerste volledige elektrische auto’s van het merk. Ferrari-voorzitter Benedetto Vigna zei hier al eerder over dat de presentatie van de EV in 2025 plaatsvindt. De verkoop start een jaar later in 2026. Hier rechtsboven zie je een testversie van de elektrische Ferrari op basis van een Maserati Levante. Dikke kans dus dat de EV een crossover wordt. Laat je trouwens niet afleiden door die nep-uitlaten: dit is de EV van Ferrari.

Lamborghini Temerario

De Huracán heeft lang de honneurs mogen waarnemen, maar nu is het tijd voor een nieuwe ‘baby-supercar’ van Lamborghini. Hij wordt afgelost door het apparaat hierboven: de Lamborghini Temerario. Anders dan zijn voorganger heeft de Temerario geen V10, maar een 920 pk sterke hybride V8. @Wouter mocht de Temerario al eens in het echt zien (onder streng toezicht van wat Lambo-bewaker).

Porsche 911 T-Hybrid

Afgelopen jaar maakten we kennis met de Porsche die de geschiedenisboeken ingaat als het kantelpunt. Vanaf de 992.2-generatie zal er een 911 zelf met (gedeeltelijke) elektro-aandrijving. De aftrap wordt gegeven door deze Porsche 911 T-Hybrid. Hoe dat rijdt, zie en hoor je in deze video.

Ford Mustang GTD (in Europa)

De Mustang kon blijkbaar af fabriek nog extremer. Na de Dark Horse liet Ford deze Mustang GTD zien. Een agressieveling van binnen en buiten. Een 5.2 liter V8 zorgt voor zo’n 800 pk. Ford werkt nu aan de typegoedkeuring voor de Europese markt zodat ie ook hier de weg op mag. Mocht het zover zijn, dan doet ie dat niet voor een appel en peer.

Jeep Wagoneer S

Lang waren slagschepen van Jeep en Cadillac verboden fruit voor ons Europeanen. Nu ook deze modellen elektrisch worden, brengen de Amerikanen de grote jongens ook naar ons continent. Zo ook de elektrische Jeep Wagoneer S. Deze EV heeft 600 pk aan vermogen en ruim 800 Nm aan koppel. Van 0 naar 100 km/u moet in 3,5 seconden kunnen en de actieradius is zo’n 480 kilometer. In 2025 introduceert Jeep de Wagoneer S in Amerika. Een jaartje later staat ie in de Nederlandse showrooms.

Elektrische Range Rover

Na een langdurige testperiode moet de eerste volledig elektrische Range Rover in 2025 verschijnen. Tenminste, toekomstige klanten kunnen dan een reservering plaatsen volgens JLR. Tegen die tijd zal de Range Rover met plofmotor alweer bijna aan een facelift toe zijn.

Polestar 5

Dit hierboven vat Polestar samen als een ”F-segment elektrische performance vierdeurs-GT”. Maar jij mag gewoon 5 zeggen. De volgende Polestar moet het merk laten strijden met Porsche en de Mercedes S-klasse. De Polestar 5 moet 885 pk aan vermogen en 900 Nm aan koppel krijgen. Daarnaast zorgt 800 volt architectuur voor een 0-80-laadtijd van 10 minuten. Komt Polestar er hierdoor weer bovenop?

BMW M2 CS (G87)

Na de breed uitgemeten lancering van de nieuwe M2 is het lang stil gebleven. We wachten nog altijd op een M2 Competition of CS. In 2025 zou de CS-versie van de G87 dan eindelijk moeten komen. De auto hierboven is trouwens een prototype van de M2 CS Racing. Zeg maar de raceversie van de CS. Zou die ducktail ook op de straatversie komen?

BMW Neue Klasse Sedan

Ook voor BMW wordt 2025 een belangrijk jaar. De Neue Klasse moet namelijk in productie gaan. Dat begint met de X en daarna volgt aan het einde van 2025 het 3-serie formaat met de Sedan. Het model dat straks uit de fabriek rolt, moet volgens BMW-baas veel op de Vision Neue Klasse lijken. We zijn benieuwd.

Audi RS 6 e-tron

Zou het dan eindelijk? Sinds 2021 speculeren we over de komst van de eerste elektrische RS 6. Er zijn intussen ook al wat testvoertuigen gespot. Er werd verwacht dat de e-tron samen met de andere PPE-auto’s van Porsche en Audi zou komen, maar vooralsnog is daar nog niets van gebleken. Volgens Auto Express zou het in 2025 dan toch echt gaan gebeuren.

Porsche 718 EV

De 718 is dood, leve de 718! Porsche was druk bezig om toe te werken naar een doel voor 2030. Dan zou 80 procent van de nieuwverkochte Porsches elektrisch moeten zijn. Dat plan werd bijgesteld. Toch lijkt het erop dat de elektrische Cayman en Boxster binnenkort gepresenteerd worden. De spotters zagen al verschillende exemplaren en Porsche heeft de doelstelling voor 2025 niet meer bijgesteld. Toch is het goed mogelijk dat de EV wordt uitgesteld. We wachten rustig af.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé EV

Na de mislukking van de EQ-lijn wil Mercedes zich volgend jaar herpakken op EV-gebied. Dat moet gaan gebeuren met de elektrische Pausmobiel, maar ook met deze AMG-coupé. Dit is het prototype hierboven dat als eerste auto op AMG eigen EA-platform komt te staan.

Mercedes CLA EV

De elektrische AMG GT 4-Door Coupé zal nog in hetzelfde jaar een metgezel krijgen. De CLA komt er zowel met een elektrische als een hybride aandrijflijn. De hybride moet het doen met een elektrisch geassisteerde viercilinder van Renault. Richtprijzen zijn er helaas nog niet bekend.

Hyundai Ioniq 6 N (misschien)

Hyundai beloofde om in 2023 op de proppen te komen met een Ioniq 6 N. Er werden immers al wat prototypes gespot. Vooralsnog hebben we niets vernomen van een snellere 6. De verwachting is dat de N volgend jaar komt. Het jaar erna volgt de facelift van gewone Ioniq 6.

In de belofte had Hyundai het over een vermogen van 600 pk en een accupakket van 77,6 kWh. De 0-100-tijd moet minder dan 4 seconden zijn en de topsnelheid is minimaal 260 km/u. Deze versie staat gepland voor 2023.

DeLorean Alpha5 (dromen mag)

Sinds vorig jaar fantaseert DeLorean over een terugkeer. De bekende filmautomaker wilde eind 2024 iets dat lijkt op de Alpha5 hierboven in productie brengen. Dat is niet gelukt. Dan maar 2025? De Alpha5 is een EV met een batterij van meer dan 100-kWh die zorgt voor meer dan 480 kilometer aan rijbereik. 0 naar 96 km/u moet 2,99 seconden en door naar 141 km/u (88 mijl per uur) in 4,35 seconden. We willen het allemaal geloven, zolang ze de vlinderdeuren maar houden.

Goedkope Hyundai N (hopelijk)

Nog eentje in het kader: hopelijk komt ie in 2025. Na het stoppen van de i20N en i30N (God hebben hun zielen) destijds Hyundai-topman Albert Biermann dat de divisie zich ging richten op een nieuw platform voor kleinere EV’s dat in 2025 af moest zijn. De N die daaruit zou volgen, zou niet zo duur moeten zijn als de Ioniq 5 N. Wellicht een Inster N?