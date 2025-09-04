Justitie gaat eerst waarschuwen als je boete niet betaalt

Kijk, da’s toch aardig van ze.
Een verkeersboete op de mat krijgen, daar word je niet vrolijk van. Het wordt nóg vervelender als je de post over het hoofd ziet of niet krijgt. Als je een boete niet betaalt komt er namelijk meteen 50% bovenop. Door rood rijden kost dan bijvoorbeeld €465 in plaats van €310. Als je na de eerste aanmaning nog niet betaalt moet je zelfs het driedubbele betalen van het oorspronkelijke bedrag.
Meestal is het gewoon je eigen fout als je een boete niet betaalt, maar toch heeft Justitie besloten dat ze wat coulanter kunnen zijn. Voortaan sturen ze eerst een friendly reminder, voordat ze een echte aanmaning sturen. Dat is wel zo netjes.
Momenteel is het zo dat ja na acht weken een aanmaning krijgt, die gepaard gaat met een verhoging van de boete. Vanaf 1 juli 2026 gaat Justitie eerst een ‘gratis’ herinnering sturen. Dit is nog wel een proef. Na anderhalf jaar gaan ze kijken of dit een puik plan was.
De staatskas loopt potentieel wel wat inkomsten mis op deze manier, want als het goed is worden er straks minder aanmaningen verstuurd. Dat valt toch weer mee van de ‘roverheid’. Maar goed, een beetje coulance mag ook wel, nadat de boetes ieder jaar verhoogd worden.
Het is eigenlijk niet meer dan normaal dat er eerst een betalingsherinnering wordt verstuurd. Van een bedrijf krijg je ook niet meteen een aanmaning. Dus het werd wel tijd dat de overheid dit ook ging doen.
Via: Trouw
Reacties
Loek zegt
Dus na het sturen van een brief, ter voorbereiding van een tweede brief, zit er nog een brief tussen. Zouden ze daar niet eens wat op kunnen verzinnen?
Ik heb ook alweer twee brieven van de belastingdienst binnen, eentje om te bevestigen dat ik door de aankoop van een auto wegenbelasting verschuldigd ben en eentje om te bevestigen dat omdat Auto 1 al geïnd wordt middels een automatische incasso, dit overgenomen wordt voor Auto 2 (hetgeen mij logisch lijkt en mijn voorkeur toch al had).
Ik wil me echt niet profileren als een milieugekkie maar hoe veel bomen er wel niet gekapt moeten zijn om al deze ‘open deur’-brieven te sturen…
chrisc zegt
Berichtenbox voor de Belastingdienst en wat andere instanties. ;)
Zou handig zijn als andere instanties ook mee doen.
Loek zegt
@chrisc: oh ja er is genoeg digitale post, maar vaak krijg je van digitale berichten ook nog eens een brief. Dus nog onnodiger.
chrisc zegt
Dat valt uit te schakelen :) Ik kreeg daar eerst ook post van, nu niet meer.
potver7 zegt
Maar stel nou dat ze daarmee zouden stoppen, dan kan PostNL toch gewoon helemaal wel kappen met de postbezorging? Dan blijven écht alleen de rouwkaarten nog over…
Maar serieus, qua communicatie valt er nog wel wat winst te halen bij de Belastingdienst. Voor de MRB kun je in ieder geval de wijzigingen nog digitaal doorvoeren, dus zijn die brieven vooral eenrichtingsverkeer. Maar als je bijvoorbeeld te maken krijgt met zoiets als erfbelasting dan gaat er vrijwel niets digitaal (behalve de aangifte zelf). Hoeveel brieven en formulieren ik niet aan ze gestuurd heb, waar je vervolgens geen ontvangstbevestiging van krijgt (wat wel zou moeten) en ik dus nog eens achteraan moet bellen om te vragen of ze die ontvangen hebben… Pfff…