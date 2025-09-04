Justitie gaat eerst waarschuwen als je boete niet betaalt

Kijk, da’s toch aardig van ze.

Een verkeersboete op de mat krijgen, daar word je niet vrolijk van. Het wordt nóg vervelender als je de post over het hoofd ziet of niet krijgt. Als je een boete niet betaalt komt er namelijk meteen 50% bovenop. Door rood rijden kost dan bijvoorbeeld €465 in plaats van €310. Als je na de eerste aanmaning nog niet betaalt moet je zelfs het driedubbele betalen van het oorspronkelijke bedrag.

Meestal is het gewoon je eigen fout als je een boete niet betaalt, maar toch heeft Justitie besloten dat ze wat coulanter kunnen zijn. Voortaan sturen ze eerst een friendly reminder, voordat ze een echte aanmaning sturen. Dat is wel zo netjes.

Momenteel is het zo dat ja na acht weken een aanmaning krijgt, die gepaard gaat met een verhoging van de boete. Vanaf 1 juli 2026 gaat Justitie eerst een ‘gratis’ herinnering sturen. Dit is nog wel een proef. Na anderhalf jaar gaan ze kijken of dit een puik plan was.

De staatskas loopt potentieel wel wat inkomsten mis op deze manier, want als het goed is worden er straks minder aanmaningen verstuurd. Dat valt toch weer mee van de ‘roverheid’. Maar goed, een beetje coulance mag ook wel, nadat de boetes ieder jaar verhoogd worden.

Het is eigenlijk niet meer dan normaal dat er eerst een betalingsherinnering wordt verstuurd. Van een bedrijf krijg je ook niet meteen een aanmaning. Dus het werd wel tijd dat de overheid dit ook ging doen.

Via: Trouw