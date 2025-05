Mercedes-AMG sloopt concurrentie met 1.000 pk super-SUV

In Affalterbach luisteren ze absoluut niet naar kritiek op grote, lompe, snelle SUV’s.

Een enorm snelle, grote SUV uitbrengen. Kan dat nog wel? In Parijs zien ze het type auto maar wat graag verdwijnen. Bij Mercedes-AMG kan het ze allemaal niets schelen. De Duitsers werken op de achtergrond aan een indrukwekkend krachtige super-SUV.

Het betreft een volledig elektrische SUV die het moet op gaan nemen tegen de Lotus Eletre en de toekomstige elektrische Porsche Cayenne. De EQE SUV en de EQS SUV zijn nu niet bepaald hardlopers voor Mercedes, maar dat zit ze niet in de weg om alsnog een super-SUV op de markt te brengen.

Deze auto, die we voor het gemak maar even AMG GT SUV noemen, zit in het segment ‘niet omdat het moet, maar omdat het kan’. Want werkelijk niemand heeft een achterlijks snelle elektrische SUV nodig. Volgens Autocar belooft het een echt wapen te worden.

1.000 pk

De GT SUV wordt gebouwd op het gloednieuwe AMG.EA-platform. Dit platform brengt niet alleen 800V-technologie mee, maar ook gloednieuwe elektromotoren van het Britse Yasa. Dat is een dochterbedrijf van Mercedes-Benz. Deze compacte, maar krachtige units leveren elk tot 480 pk en 800 Nm aan koppel. Beschikbaar in zowel twin- als tri-motor, kan de Mercedes-AMG GT SUV in de dikste uitvoering een systeemvermogen krijgen van zo’n 1.000 pk.

Het uiterlijk moet weer typisch Mercedes-AMG worden. Een nieuwe variant van de Panamericana-grille komt op deze SUV, in combinatie met de herkenbare driepuntige LED-koplampen. Daarnaast kun je brede wielkasten verwachten om de spinazie compleet te maken. Ook zou het model verzonken deurgrepen krijgen voor optimale aerodynamica.

De GT SUV krijgt geen coupévariant en heeft dus een vrij rechte achterklep voor maximale bagageruimte. Met zijn formaat positioneert hij zich tussen de EQE SUV en EQS SUV.

Onderhuids krijgt de SUV de nieuwste Active Ride Control-vering, bekend van onder andere de SL en de G-Klasse. Deze hydraulisch aangestuurde ophanging biedt actieve rolbeheersing en een variabele rijhoogte zodat je er ook nog offroad mee kunt spelen.

De productie zal plaatsvinden in Sindelfingen. De verwachting is dat de Mercedes-AMG GT SUV rond 2027 in de showroom staat. De Lotus Eletre heeft het rijk van de elektrische super-SUV nog voor zichzelf, maar Porsche en ook Mercedes-AMG komen eraan.