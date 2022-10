Nieuwste Ducati Panigale: extra pk door… olie!

Ducati heeft een nieuw toppunt dankzij de nieuwe Panigale V4 R, waar zelfs speciale olie voor extra pk’s zorgt!

Ook al is de Panigale één van de Ducati-modellen met de ‘V4’-motor, het is eigenlijk niet het topmodel. In pk-aantallen zit de Superleggera V4 er nog een tandje boven. Dat verandert nu. Ducati heeft de nieuwe Panigale V4 R aangekondigd en nu mag je wel degelijk zeggen dat dit het absolute topmodel is van het Italiaanse merk.

Ducati Panigale V4 R

Zoals je mag verwachten is het motorblok van de nieuwe Ducati Panigale V4 R het Ducati Desmosedici Stradale-blok. In technische termen is dat dus de 998 cc grote V4 motor. Normaliter levert deze in de Panigale zo’n 210 pk, maar dat is in de Panigale V4 R opgevoerd naar een standaardwaarde van 218 pk. Als je de cijfers van een Superleggera V4 kent is dat niet baanbrekend, maar de pret moet nog beginnen.

Maximaal

Het wordt namelijk pas écht leuk als je de Panigale V4 R opvoert naar zijn maximale potentieel. Let wel: dit mag alleen als je je op een circuit bevindt. In ieder geval gaat het om een race-uitlaat van Akrapovic.

Olie

Misschien wel het meest bizarre aspect van de nieuwe Ducati Panigale V4 R is de speciaal ontwikkelde olie. Uiteraard moet ieders favoriete smeermiddeltje goed functioneren, maar in de V4 R levert het zelfs extra pk op! De speciale olie ontwikkeld door motorsportdivisie Ducati Corse en Shell levert ongeveer 4,5 pk extra op ten opzichte van het standaardrecept. Bijzonder!

De nieuwe olie garandeert een vermindering van de mechanische wrijving met 10% en leidt tot een toename van het maximumvermogen met nog eens 3,5 pk, wat oploopt tot +4,5 pk bij de begrenzer. De formulering van deze olie is gebaseerd op het gebruik van additieven .. specifiek voor motoren met een hoog toerental en een droge koppeling. Het is namelijk de droge koppeling, zoals in MotoGP- en SBK-motoren, die het gebruik van additieven mogelijk maakt, die de koppeloverdracht in de oliebadkoppeling problematisch zouden maken.

240 pk!

De combinatie van de wonderolie en de uitlaat zorgt voor een aardig bizar totaalplaatje. De Panigale V4 R levert op zijn maximale potentieel 240 pk! Ook de redline van 16.500 toeren per minuut, enkel beschikbaar met alle race-modificaties. Anders is het 16.000 toeren per minuut, wat ook een aardig bizar aantal is. We zeiden het al: de nieuwste Panigale is er eentje van extremen.

Superbike

Uiteraard heeft Ducati al deze extreme modificaties voor de Panigale V4 R geleend uit de Superbike-wereld. De versnellingsbak is zo afgesteld dat de overbrengingen identiek zijn aan die van een Superbike, bijvoorbeeld. De lijst met racing-modificaties is groot, met bijvoorbeeld de drijfstangen, dempers en zelfs wat aerodynamica geleend van motorfietsen voor het circuit. Wederom: veel heftiger dan dit wordt het niet voor de straat-Ducati’s.

Prijs

Dat alles heeft natuurlijk een prijs. De Ducati Panigale V4 R kost 49.790 euro in Nederland. De Panigale met de ‘standaard’ V2-motor en 155 pk kost 26.890 euro, dus dubbel het aantal cilinders betekent ook bijna dubbel de prijs. Dan krijg je wel aardig verbluffende cijfers.