Pininfarina ontwerpt een schaamteloze Defender-kloon

Drie keer raden uit welk land de opdrachtgever komt…

Laten we dit artikel complimenteus beginnen: de Chinezen hebben flinke stappen gemaakt op designgebied. Een aantal jaar geleden konden ze niets anders produceren dan slappe aftreksels van Europese auto’s, maar inmiddels kunnen ze prima zelf auto’s ontwerpen. Al huren ze soms ook nog wel eens een Italiaans designhuis in.

Toch zijn de Chinezen het kopiëren nog niet helemaal verleerd, want vandaag krijgen we een auto voorgeschoteld die verdacht veel lijkt op een Defender. Ze hebben nog wel de moeite genomen om een ander frontje te ontwerpen, maar verder is er bar weinig fantasie aan te pas gekomen.

Ook de naam vertoont overeenkomsten met die van een ander merk, want deze auto heet de Polestones 01. Zij hebben deze auto niet in eigen huis ontworpen, maar het design uitbesteed aan Pininfarina. Daar hadden we toch iets meer van verwacht… Het gaat overigens wel om de Chinese tak van Pininfarina. Die heeft misschien een iets andere visie dan de Italiaanse tak.

De Polesta… eh… Polestones 01 is ook qua formaat vergelijkbaar met een Defender. Met een lengte van 5.050 mm is deze Chinees zo’n 3 centimeter langer dan een Defender 110. Dat biedt genoeg ruimte voor drie zitrijen en zeven zitplaatsen. Je kunt ook kiezen voor een configuratie met zes zitplaatsen, waarbij je twee luxe captain seats krijgt op de tweede zitrij.

De Polestones 01 is een hybride, maar wel eentje met een accu die groter is dan die van sommige EV’s. De accu heeft namelijk een capaciteit van 56 kWh, wat een WLTP-range van 235 km mogelijk maakt. De Polestones heeft zowel op de voor- als de achteras een elektromotor, naast (we zouden het bijna vergeten) een 1.5 benzinemotor.

Of we het merk Polestones ook in Europa gaan zien? Daar wordt nog met geen woord over gerept, maar je weet het maar nooit…