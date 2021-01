Dit is de duurste occasion van Nederland - Autoblog.nl

We hebben de duurste occasion van Nederland gevonden. En het is een BMW.

Niets is zo leuk om occasion-websites door te spitten. Wat is er in welk budget beschikbaar? Hoeveel kost een Giulia tegenwoordig?Komt de derde generatie Mazda 6 al onder de 10 mille? En waarom is de Opel Astra OPC zo betaalbaar? Er zijn echt genoeg redenen om elke dag een paar keer te kijken.

In ons geval doen wij het ook nog eens voor ons werk. Waar je vroeger altijd snel een ander scherm klaar had staan, hebben we nu een werkgever die ons aanspoort meer op de occasionsites te gaan kijken. In dit geval gingen we op zoek naar een heel eenvoudige vraag met waarschijnlijk een heel eenvoudig antwoord. Wat is eigenlijk de duurste occasion van Nederland op Marktplaats?

Zoektocht

Je zou kunnen aannemen dat dat een vrij eenvoudige zoektocht is. Niets bleek minder waar, want diverse handelaren zetten verkochte auto’s vaak op 999.999 euro. Vaak heeft dat te maken met de RDW-voorraadlijst, dan staat de auto wel op de bedrijfsvoorraad (en dus automatisch op de meeste internetsites). Om te voorkomen dat je alsnog platgebeld word, zetten ze de prijs onredelijk hoog.

Duurste occasion van Nederland

Daar moesten we dus eventjes doorheen spitten. Aanvankelijk dachten we dat het iets van een Ferrari SF90 Stradale of misschien wel een Bugatti zou worden. Maar nee, het is iets véél mooiers geworden. Een originele BMW 328. Nee, niet een E36 met Rieger bodykit en Schmidt-velgen. Het betreft een 328 Roadster uit 1939. De prijs voor het kunststukje: 750.000 euro.

Zoals het een BMW betaamt is de auto voorzien van een zescilinder lijnmotor die de achterwielen aandrijft. Een beproefd recept dat briljant blijft. De 2.0 liter motor is goed voor een uiterst bescheiden 80 pk, maar de auto weegt nog geen 1.000 kg, dus je komt redelijk van je plaats. Soweiso draait het meer om beleving dat Toyota Aygo’s inhalen op ‘Ring van Rotterdam.

In dit geval gaat het om een speciale 328 met een ‘Wendler’-carrosserie. De auto is geheel gerestaureerd en heeft uiteraard deelgenomen aan een Concourd d’elegance, in dit geval de Concorso d’Eleganza Villa d’Este in 2009.

Om een idee te krijgen van hoe zoiets (ongeveer) klinkt, hebben we hier de beelden van het Goodwood Festival of Speed met een dichte 328 Mille Miglia:

De advertentie van de duurste occasion van Nederland kun je hier bekijken.