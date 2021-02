Lexus sneakers zijn voor mensen zonder strikdiploma - Autoblog.nl

Ook voor mensen zonder veterstrikdiploma: een samenwerking van Lexus met een designbedrijf voor sneakers heeft gewoon klittenband.

We moeten het ze nageven: Lexus hanteert een bijzondere strategie als het gaat om marketing. Want bang zijn om je naam ergens aan vast te plakken, daar lijkt het luxemerk van Toyota geen last van te hebben. Neem nou laatst, toen ze ineens een ‘Gamer Lexus’ presenteerden met een gigantisch scherm. Voor de gamer.

Schoenen

Gamen doet niet iedereen, maar lopen doen de meeste mensen wel. Of dat de gehanteerde logica is, dat weten we niet. Wat we wél weten: Lexus heeft de handen ineen geslagen met RTFKT, een merk wat zich verdiept in bijzondere sneakers. De twee bedrijven samen vroegen zich af: wat gebeurt er als je een sneakerontwerper de taak geeft om sneakers te ontwerpen in de stijl van de nieuwe Lexus IS? Dan krijg je zoiets als dit.

Lopende Lexus

Het team heeft geprobeerd om een aantal stijlelementen van de Lexus IS350 F Sport in de sneakers te verwerken. Dat wil zeggen, en ik citeer: “van de atletische stance en smalle koplampen tot een kleine achterspoiler en wilde kleurenschema’s”. De koplampen hebben wij op de schoen nog niet gevonden, maar voor de rest kun je her en der inderdaad wat Lexus vinden op de RTFKT sneakers. Zelfs de gigantische grille is nagemaakt op de voorkant van de schoen, al is hij een stuk minder prominent dan op de Lexus zelf.

Ook qua materialen heeft de IS350 een grote inspiratiebron gevormd. Zo zijn de blauwe elementen in de kleur Grecian Water, een nieuwe kleur voor de Lexus IS in 2021. In het midden is gekozen voor een stukje zwart leer wat je ook in het interieur van de IS krijgt, met de contrasterende stiksels en al. De zolen lijken geïnspireerd te zijn op autobanden, maar daar wordt geen woord over gerept.

One-off

Er werd voor de Lexus sneakers gekozen voor klittenband in plaats van veters. Nou zou je zeggen dat dit handig is voor de mensen die een dagje absent waren op de basisschool, zodat die het paar sneakers ook kunnen bezitten. Dat gaat echter lastig worden: dit is het enige paar van de Lexus RTFKT sneakers die er gaat komen. Over de verkoop en beschikbaarheid is dan ook niks bekend.