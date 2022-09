Onverwachte facelift voor BMW M3 en M4 op komst

De BMW M3 en M4 moeten toch iets langer mee dan verwacht en dus komt er alsnog een facelift voor het tweetal.

De modellijnen van de BMW 3 Serie en M3 (of 4 Serie en M4) lopen niet helemaal parallel. Tegen de tijd dat je eindelijk kon genieten van de M3 en M4 (G80/G82), was de BMW 3 Serie (G20/G21) al weer dusdanig oud dat die net gefacelift is. De updates in het interieur vonden overigens wel hun weg naar de nieuwe M3, kijk maar naar de schermen in de BMW M3 Touring.

Onverwachte facelift BMW M3/M4

Zowel visueel als technisch kunnen de BMW M3 en M4 nog wel een tijdje mee. Het was zelfs het idee om de auto’s zo goed als ongewijzigd te laten voor hun hele levensloop, aangezien de modellen het tot 2025 (M3) en 2026 (M4) zouden volhouden. Daar komt BMW nu op terug. Volgens BMWBlog komt er alsnog een facelift voor de BMW M3 en M4 omdat beide modellen het een paar jaar extra gaan volhouden. De facelift zal technische updates brengen en ja, ook visuele veranderingen.

Grille?

Als het gaat om het uiterlijk wijzigen van de BMW M3 en M4, gaat de aandacht van de meeste internetgebruikers gelijk naar één aspect. De nog steeds omstreden grille. Daar kunnen we kort over zijn: dat gaat naar alle waarschijnlijkheid niet veranderen. Daar er visueel dingen gaan veranderen, blijft het een milde facelift. Verwacht een gewijzigd interieur, nieuwe koplampen en achterlichten en eventueel nog wat extra kleine zaken.

Touring overtreft verwachtingen

Goed nieuws: al dit heeft ermee te maken dat de verwachtingen overtroffen zijn, helemaal wat betreft de BMW M3 Touring. Dit model zou het maar een paar jaar volhouden, maar BMW merkt dat er veel vraag is naar de M3 stationwagon. BMW wil de Touring nu ook tot het einde erbij houden.

Verwacht de BMW M3 facelift in 2024 voor alle modellen. Zoals gezegd zou het leven van de M3 eindigen in 2025 en die van de M4 in 2026, maar dat wordt nu 2027 (M3) en 2028 (M4). Nog maximaal zes jaar genieten dus van de S58-motor in zijn huidige vorm.