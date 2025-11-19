Vernieuwde Alfa Romeo Tonale is zowaar goedkoper

Om de verkopen op te krikken is de Tonale vernieuwd én in prijs verlaagd.

De Alfa Romeo Tonale zit in een segment waar heel veel te halen valt. De Volvo XC40 is bijvoorbeeld al jarenlang niet aan te slepen. Intussen heeft Alfa Romeo van de Tonale een schamele 137 exemplaren verkocht in Nederland dit jaar…

Een facelift om de verkoopcijfers een boost te geven kan dus absoluut geen kwaad. Maar zoals we in ons vorige artikel zeiden: dan moet ‘ie eigenlijk wel goedkoper worden. Dat hadden ze bij Alfa Romeo ook door, want inderdaad: de Tonale is in prijs gezakt.

De vernieuwde Tonale is nu verkrijgbaar vanaf €46.700, wat €3.250 goedkoper is dan voorheen. We vrezen dat dit geen zoden aan de dijk gaat zetten, maar hé, het is toch mooi meegenomen. Vaak worden auto’s alleen maar duurder.

De facelift is niet heel ingrijpend. De koplampen zijn bijvoorbeeld nog hetzelfde. De veranderingen zitten ‘m vooral in de grille en de voorbumper. Interessant detail: de kentekenplaat zit voortaan in het midden.

Op technisch vlak kun je rekenen op eh… 10 pk minder. De plug-in hybride aandrijflijn levert nu 270 pk in plaats van 280 pk. Vooruit, daar valt mee te leven. Je hebt ook geen keuze verder, want de PHEV is de enige optie.

In de configurator – die nu online staat – heb je wel wat meer keuze. Zo zijn er drie nieuwe kleuren toegevoegd: Rosso Brera, Verde Monza en Giallo Ocra. Dit zijn alledrie erg fraaie kleuren. Verder kun je nu kiezen voor een zwart dak, nieuwe velgen en nieuwe kleurencombinaties in het interieur.

Om de auto er een beetje fatsoenlijk uit te laten zien moet je eigenlijk wel minimaal de 18 inch velgen hebben, en het liefst nog groter. De standaard 17 inch velgen zijn namelijk geen gezicht. Voor de 18 inchers betaal je €950 bij, voor 19 inch moet je helaas een uitrustingsniveau hoger en zit je al op 53 mille.

Mocht je interesse hebben dan is de vernieuwde Alfa Romeo Tonale per direct te bestellen. Ergens rond februari zal de auto zijn opwachting maken in de Nederlandse showrooms.