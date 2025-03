Volgende Stellantis crossover wordt de ruigste van allemaal

Met een stoer uiterlijk én vierwielaandrijving.

Er lijkt geen einde te komen aan de stroom van Stellantis crossovers. Toch zijn ze nog niet klaar, want ze delen weer een teaser van een nieuw model. Het betreft een auto die op dit moment niet meer geleverd wordt bij ons, maar toch weer een comeback gaat maken.

Het betreft een model van het enige traditionele Amerikaanse merk dat nog actief is in Nederland: Jeep. Ze wisten vorig jaar een kleine 3.000 auto’s te slijten in Nederland, wat helemaal niet verkeerd is als je ziet dat Fiat 3.751 auto’s verkocht. Terwijl Jeep bijna alles te danken heeft aan één model: de Avenger.

De Avenger gaat dus binnenkort versterking krijgen. Op het teaserplaatje zie je namelijk de nieuwe Jeep Compass. De uitgaande generatie was eigenlijk iets te braaf, maar de nieuwe Compass lijkt een lekker robuust ontwerp te krijgen. Dat is wat je wil bij een Jeep.

De Compass komt op het STLA Medium-platform te staan, wat we kennen van de nieuwe Peugeot e-3008 en Opel Grandland. Met dit platform kun je alle kanten op en Jeep bevestigt dat er sowieso een mild hybrid, een PHEV en een volledig elektrische versie komt. Waarschijnlijk krijgt de Compass ook de grote 96 kWh accu, waarmee je kunt rekenen op 700 km range.

Een Jeep is natuurlijk pas echt een Jeep als ‘ie vierwielaandrijving heeft. Goed nieuws: dat krijgt de Compass ook, op “een aantal uitvoeringen”. Daarmee heeft de Jeep in ieder geval onderscheidend vermogen binnen Stellantis. De eerdergenoemde Peugeots en Opels zijn namelijk niet met AWD te krijgen.

Net als bij de Avenger zal er trouwens weinig Amerikaans zijn aan deze Jeep. Waar de Avenger in Polen van de band rolt, wordt de nieuwe Compass ‘made in Italy’. We hoeven niet lang geduld te hebben, want de onthulling is dit voorjaar al. En Jeep heeft nog meer in petto: we kunnen dit jaar ook de Wagoneer S verwachten.