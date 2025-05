Nooit geweten dat er ZOVEEL kilometertellers worden teruggedraaid

Daar schrik je wel van…

Je kent het wel: je vindt op Marktplaats een dikke 530i uit 2017, “dealeronderhouden”, met 88.000 km op de teller. Ziet eruit als nieuw, rijdt strak… maar waarom zit er een complete nieuwe stuurwielbekleding in, en zijn de pedalen glad als een dansvloer in een afterclub?

Precies. De kilometerteller klopt voor geen meter.

Carly – die gasten van die OBD-scanners – heeft uitgezocht dat in bijna 1 op de 10 tweedehands auto’s in Europa de teller is teruggedraaid. Nederland doet het iets beter met 7,8%, maar vooral in de grote steden is het bal: Amsterdam spant de kroon met 9,3%.

Vooral importauto’s

En ja hoor, importauto’s zijn de usual suspects. De RDW kan namelijk alleen checken wat hier binnen de grenzen gebeurt. Wat een Golf uit Bulgarije vóór z’n Nederlandse inschrijving heeft meegemaakt? Niemand die het weet.

In landen als Noord-Macedonië en Servië is het echt heftig: daar is 1 op de 4 auto’s frauduleus. En zelfs in Duitsland, waar men normaal gesproken een motormachine kalibreert alsof het een Zwitsers uurwerk is, zit men op 12%.

België doet het trouwens netjes. Die Car-Pass die ze daar hebben – een soort kilometer-CV die elke verkoper moet afgeven – houdt de boel redelijk eerlijk. Waarom we dat hier niet hebben? Goede vraag.

Tot het zover is, moet je dus zelf de Sherlock uithangen. En dat is precies waar Carly op inspeelt. Hun OBD-gadget leest via de stekker in je dashboard wat de auto écht gelopen heeft. Geen wazige NAP-registraties of halve verhalen van dealers met plakboeken vol “facturen”.

Carly’s woordvoerder zegt het mooi: “De tweedehandsmarkt heeft geen transparantie, maar wel technologie.” En daar zit wat in. Zeker nu auto’s alsmaar slimmer worden, is het idioot dat je bij aankoop nog steeds moet gokken of die ‘dikke Duitser’ zijn kilometers op de Autobahn of in Excel heeft gemaakt.

Dus mensen: check voordat je tekent. Een BMW met 150.000 echte kilometers is eerlijker dan eentje met 98.000 gelogen stuks. En beter voor je portemonnee. Want reparaties houden niet van leugens.