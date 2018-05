Nikola sleept Tesla voor 2 miljard(!) voor de rechter

Een schizofrene strijd.

“I’ll sue you!” Het is misschien wel de meest treffende en bekende kreet uit de Verenigde Staten. Of de claims nu ergens op gebaseerd zijn, maakt simpelweg niet uit. Als er ook maar de kleinste overeenkomst te herkennen is, dan mag David enkele duiten uit de zak van Goliath proberen te vissen. Onder het mom van hoge bomen vangen veel wind, besluit Nikola Motor Co. de eindeloze stroom aan problemen van Tesla nog maar iets verder te vergroten.

Je hoeft geen geschiedenis fanaticus te zijn om te beseffen dat Nikola Motor vanaf het eerste moment al meelift met het succes van Tesla. Althans, als we ervan uitgaan dat het bedrijf haar naam heeft gebaseerd op de voornaam van Tesla. Desondanks zijn ze absoluut niet verkeerd bezig. De Amerikanen onthulden eind 2016 de Nikola One, een gigantische vrachtauto op waterstof. De Nikola One is echter ook direct de aanleiding van dit probleem.

Nikola Motor heeft dit jaar tussen februari en april zes verschillende patenten toegewezen gekregen. Het ging hier o.a. om de voorruit, de deuren en de bumpers. Volgens het bedrijf zijn de zes patenten stuk voor stuk door Tesla overgenomen in de Semi. Het gelijksoortige ontwerp zou kopers overigens ook in verwarring hebben gebracht, waardoor ze in plaats van een Nikola One per ongeluk een Tesla Semi op de kop hebben getikt. Right…

Als schadevergoeding eist Nikola Motor een bedrag dat ergens in de regionen van 2 miljard dollar ligt. Nattevingerwerk, natuurlijk, maar het geeft ze wel weer een beetje aandacht.

Tegenover Reuters heeft een woordvoerder van Tesla laten weten dat het een ouderwetse trollcase is.