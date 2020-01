Officieel: GMC maakt 1000 pk Hummer

In mei volgt de onthulling, volgend jaar zijn de eerste leveringen.

Dat er een elektrische Hummer aan zat te komen, wisten we al een tijdje, maar nu heeft GMC het bevestigd. En de specs zijn vrij bizar. Om te beginnen met de hoeveelheid pk: duizend. In een Hummer. Het koppel is nóg bizarder, met een geschatte 15.591 Nm. Met andere woorden: waar de vroegere Hummers bekend stonden om hun logheid en milieuonvriendelijkheid, moet de GMC Hummer alles behalve log en milieuonvriendelijk zijn.

Sprinten naar 97 km/u moet dan ook snel voorbij zijn: in zo’n drie seconden. Hier moeten we wel als kanttekening plaatsen dat GM overal bijplakt dat het schattingen zijn, maar je gaat niet in 2020 schatten dat iets 1000 pk krijgt, om het een jaar later 500 pk te geven. Dat is hetzelfde als tegen kopers te zeggen dat er een V12 achter de stoelen zit, om er daarna een twinturbo-V6 in te lepelen. En dat zou niemand doen, toch?

Terug naar de Hummer: op YouTube heeft GMC meerdere filmpjes geknald, waar ze pochen over de brute kracht en stilte die de Hummer EV moet krijgen. Daar melden ze de onthullingsdatum van 20 mei en dat de eerste leveringen in de herfst van 2021 zullen zijn.

En… Dat was het eigenlijk wel? GMC zegt namelijk niet wat ze precies gaan bouwen. Bij Hummer denk je – vermoedelijk – eerder aan die groteske SUV dan aan een pick-up. Toch gaat GMC er eerst een pick-up van maken, als we de eerdere geruchten moeten geloven. Maar dat bevestigt GMC nu dus nog niet.

Wel krijgen we een eerste voorproefje van de neus te zien. De horizontale lichtbalk valt als eerste op. De koplampen zijn wat platter dan we gewend zijn bij eerdere Hummers, maar de kenmerkende grille zien we in dit design wel weer terug. Al is het wel wat moderner vormgegeven, door die verticale chromen details.

De terugkeer van de Hummer als EV zal vast voor veel fronsende wenkbrauwen hebben gezorgd. Maken de vrij extreme specs iets goed? Laat het weten in de reacties!