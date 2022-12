Citroen 2CV met V8 loopt 237 km/u!

Kijk, een Citroen 2CV met V8, dát willen we volgend jaar onder de kerstboom!

Eigenlijk zou iedereen eens een Citroen 2CV moeten rijden. Het is namelijk een geweldige en originele ervaring. Er zijn meerdere kleine auto’s, maar niet die zo comfortabel zijn als de Eend.

Ook wordt je in de eend heel erg bewust dat jouw botten onderdeel uitmaken van de kooiconstructie, waardoor je iets voorzichter bent. Gelukkig kun je niet al te hard rijden met een eend.

Citroen 2CV met V8

Maar aan de andere kant, niets is leuker dan een snelle eend. Want niemand verwacht namelijk dat een Citroën 2CV snel is. Er zijn meerdere oplossingen voor. Je kan een 2CV opvoeren, maar heel erg veel eer kun j niet behalen uit die kleine blokjes. Je kan ook de originele motor eruit halen en een grotere motor monteren.

Of je gaat voor stap 3 en dat is precies wat hier gebeurd is. Pak een V8 en bouw daaromheen een Eend. In dit geval een heuse besteleend. Voor de originaliteitsfreaks en OEM-fans is dit niet weggelegd. Nee, dit is voor de mensen die iets ruimer van geest zijn en gewoon een tof en bruut apparaat willen dat toevallig eruitziet als een Eend.

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van deze Citroen 2CV is natuurlijk diens V8. Het is een 5.0 groot exemplaar met Edelbrock-kop en volgens de adverentie 172 pk. Daarmee moet de auto, wederom volgens de advertentie, zo’n 237 km/u halen. Dat is wel spannend, 237 in een Eend! Volgens de verkoper is de motor net nieuw, evenals de transmissie. De auto moet dan ook als een zonnetje lopen.

Ondanks dat het bij de Rat Look lijkt alsod de auto heel erg verroest is, is dat geensizns het geval bij deze auto. Eris geen roest aanwezig en de auto is getectyleerd zodat deze goed blijft. Interesse? Neem 20 mille mee en lever dat af bij (wat wij vermoeden) de tattooshop in Breda. De advertentie kun je hier bekijken!

