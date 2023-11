Cullinan Overdose S heeft last van ernstig overgewicht

De naam zegt het al: deze Rolls-Royce Cullinan is iets teveel van het goede.

Widebody’s zijn altijd een beetje discutabel, maar het kan heel bruut zijn. Denk bijvoorbeeld aan de creaties van Koenig. Er zijn echter ook auto’s waarbij een widebody echt geen goed idee is. De Rolls-Royce Cullinan is zo’n auto.

De Cullinan is van zichzelf al tamelijk lomp, dus als je deze gaat verlagen en verbreden gaat dat er heel snel potsierlijk uitzien. Dat wordt vandaag weer eens bewezen door Spofec. Dat is de tak van Novitec die zich bezig houdt met Rolls-Royces.

Novitec weet het soms subtiel te houden, maar dat hebben ze hier niet gedaan. De auto heet ‘Overdose S’, dus dat viel ook niet te verwachten. De Overdose S is nóg iets dikker dan de Cullinan Overdose die ze in 2021 presenteerden.

Met de bodykit is deze Cullinan nog eens 12 centimeter breder dan het origineel. Daarmee komt de totale breedte uit op 2,12 meter. Tegelijkertijd is de auto met 4 centimeter verlaagd. Daardoor lijkt het alsof de ophanging is bezweken onder het gewicht, maar volgens Spofec bevordert dit de wendbaarheid.

Er is in ieder geval één onderdeel wat wel cool is en dat zijn de velgen. Dat zijn namelijk putdekselvelgen. Die biedt Rolls-Royce tegenwoordig zelf ook aan, maar niet onder de Cullinan. De velgen die je hier ziet komen bij Vossen vandaan en meten 24 inch.

Spofec geeft de Cullinan ook nog wat extra vermogen mee. Dankzij wat softwarematige aanpassingen heb je een vermogen van 707 pk en een koppel van 1.060 Nm. Daarvoor moet je wel de Cullinan Black Badge hebben, die standaard 600 pk heeft.

Met de upgrades kan dit rijdende appartementencomplex in 4,6 seconden van 0 naar 100 km/u accelereren. Dat is indrukwekkend, op dezelfde manier als Erica Terpstra die een sprintje wint van Dafne Schippers. Voor de veiligheid blijft de topsnelheid wel hetzelfde: die is nog steeds begrensd op 250 km/u.