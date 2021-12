Ook bestelwagens zijn goud geld waard tegenwoordig

Je kunt dan ook vrij eenvoudig heel erg veel goud meenemen. Dat mag ook wel. Want deze bestelwagen is één van de duurste van Marktplaats.

In de wondere wereld van bedrijfswagens komen we een hoop aparte dingen tegen. In veel gevallen is de keuze qua opbouw een stuk uitgebreider dan bij personenauto’s. Denk aan de verschillende carrosserievarianten, wielbases, hoogtes en ga zo maar door.

Maar meestal heb je met een personenauto het voordeel als je er echt iets diks van wil maken, dat dat kan. In veel gevallen is een bedrijfsauto toch meer een rationele keuze en zie je bij reguliere personenauto’s meer individualiseringsmogelijkheden. Maar de ene bestelauto is de andere niet. Waar je bij Mercedes-Benz een hoop keuze hebt om je personenauto wat aan te kleden naar je eigen smaak, kan dat ook met de busjes.

Bestelwagens zijn goud geld waard

In dit geval gaat het heel erg ver. Want ook bestelwagens zijn goud geld waard. Dat blijkt uit de vraagprijs voor dit ‘busje’. De auto in kwestie is uiteraard een Mercedes-Benz. Ook qua bedrijfswagens kun je kiezen uit das Beste oder Nichts.















De bus is voorzien van items als climate control, cruise control, boordcomputer en een groot navigatiescherm. Dat klinkt allemaal erg gewoontjes, maar op veel bussen zul je het alsnog zonder moeten doen. Ook handig zijn de parkeersensoren rondom. En met rondom bedoelen we écht rondom, want overal kun je zien wanneer je iets gaat raken.













Zwart

Verder is de zwarte bus uitgevoerd met zwarte wielen, zwarte treeplanken en een zwarte grille met de kenmerkende verticale spijlen. Onder de kap is het een ook een vrij dikke uitvoering. De motor is een 3.0 V6 diesel met in dit geval 190 pk. Vandaar de naam ‘319’ (een versie met 170 pk heet 317 en een versie met 110 pk 311). Deze is gekoppeld aan een automaat.





Dan de prijs, want die is fors. De bus kost namelijk 69.900 euro. Dat is heel erg veel geld voor een auto en heel erg veel geld voor een bus. We moeten er wel bij aantekenen dat deze Sprinter uit 2021 komt en slechts 3.743 km heeft gelopen. Dus je kunt nog een hele tijd vooruit met deze Sprinter.

De advertentie van de dikke Sprinter kun je hier bekijken!