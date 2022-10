Nissan gaat Rusland verlaten voor 1 euro (en 687 miljoen verlies)

Ze hebben het er helemaal mee gehad. Nissan gaat Rusland eindelijk verlaten.

Soms is het makkelijk om principieel te zijn. Ja, Dry January is net even wat makkelijker vol te houden als je mormoons bent. Met automerken is dat niet anders. Kijk maar naar Dieselgate. Ineens waren er merken die ‘het einde van de diesel aankondigde’. principeel werden bij merken als Toyota en Honda de zelfontbranders uit het gamma gehaald. Dat ze er maar een paar bouwden, laten we eventjes in het midden. Overigens was Toyota beperkt principieel, want de Land Cruisers en bedrijfswagens hebben nog wel een dieseltje.

Nissan gaat Rusland verlaten

Enfin, vandaag is Nissan principieel. Ze hebben namelijk aangeven te stoppen in Rusland. de reden is natuurlijk logisch. Een mafklapper in Moskou is een buurland aan het platbombarderen om vervolgens te annexeren. Veel merken gaven al veel harder aan om te stoppen met de Russische markt. Maar ja, dat is makkelijk praten als je een paar honderdauto’s per jaar exporteert. Voor Nissan was het iets lastiger, dat merk is erg populair in Rusland. Afgelopen jaar verkocht Nissan 53.000 auto’s in Rusland.

Sterker nog, Nissan is dermate populair dat het Japanse merk diverse modellen speciaal voor de Russische markt bouwt. Dat niet alleen, Nissan heeft ook een fabriek in Rusland staan. Ze hebben de gehele bende verkocht voor 1 euro aan en pakken nu allemaal hun biezen. Dat principieel zijn gaat wel gepaard met een heftig verlies van 687 miljoen dollar. Echter, actief blijven in Rusland was geen optie en zou uiteindelijk veel schade opleveren.

Overheid

Het bedrijf dat 1 euro heeft betaald is gelieerd aan de Russische overheid, NAMI genaamd. Dat is eigendom van de Moeder Rusland. Naast de fabriek in St. Petersburg valt het marketing-kantoor in Moskou ook onder de koop.

De productie in die fabriek was overigens al een tijdje gestaakt. Sinds maart rollen er geen X-Trails van de band vanwege leveringsproblemen.

