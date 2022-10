Lezersvraag: Wat is logischer, betalen per minuut of per kWh?

Omdat het vandaag de laatste dinsdag van de week is, doen we gewoon nóg een lezersvraag. Wat is logischer bij het opladen van je EV? Betalen per minuut, of per kWh?

Misschien dat je het al doorhad, maar we zitten hier bij Autoblog.nl middenin de EV 10-daagse. Dat betekent dus dat er extra veel over elektrische voertuigen wordt geschreven, of we het nou leuk vinden of niet. Want elektrische auto’s hebben de toekomst. Is nou eenmaal zo.

En bij elektrische auto’s komen ook een heleboel zij-effecten aan bod. Actieradius bijvoorbeeld. Daar praat je bij de gemiddelde benzineslurper niet of nauwelijks over. Of over wie de beste laadmogelijkheden biedt. Voor plofmotoren maakt dat ook niet zoveel uit, benzine is benzine en diesel is diesel.

Maar zo zijn er nog meer dingen waar we het over kunnen hebben. Bijvoorbeeld of het tijdens het laden logischer is om te betalen per minuut, of per kilowattuur…

Lezersvraag: Wat vind jij logischer?

Omdat de elektrische autotechniek nog relatief in de kinderschoenen staat, is het goed om over dingen te discussiëren. Bijvoorbeeld of het logischer is om je volle accu af te rekenen aan de hand van het aantal minuten dat je staat te laden, of naar hoeveel kWh erin is ‘gepompt’.

Dat klinkt gek, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Vooral voor voertuigen die hoge laadsnelheden kunnen halen kan dit gunstig zijn. Zij zullen sneller vol zitten en daardoor een lagere prijs betalen voor de laadsessie. En ook voor auto’s met een kleinere accu kan het positief uitpakken.

Betalen per minuut of per kWh?

Bij de meeste laadstations betaal je gewoon per eenheid stroom die in de accu gaat, hoe lang dat ook mag duren. Maar is dat wel de beste manier van de prijs berekenen?

Daarom deze lezersvraag, wij zijn benieuwd wat jouw mening hierover is. Moeten we betalen per minuut gaan omarmen, of houden we het gewoon bij de manier waarop het nu gaat en reken je af naar het aantal kWh’s?

Verblijd ons daarom met jouw wijsheid en spuw je reacties hieronder, in de comments!!

Dank alvast!