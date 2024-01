Nissan haalt een model uit de oude (blokken)doos

Liefhebbers van eigenwijs Japans spul opgelet: er is een nieuwe Nissan Cube. Tenminste, een nieuwe versie van de oude.

Om origineel te zijn als autofabrikant, moet je dingen doen die andere merken niet wilden of soms durfden te doen. Soms is dat omwille van innovatie, jij was de enige die met het idee op de proppen kwam. Soms is het omdat jij de enige bent die de marketing zo goed kan maken dat een stom idee ineens een goed idee wordt. En soms ben je Nissan en breng je iets op de markt dat zo kinderlijk eenvoudig is dat het gewoon weer leuk wordt.

Nissan Cube

Enter de Nissan Cube. Hilarisch: je ontwerpt een auto die eruit ziet als een kubus en noemt hem Cube. Op basis van redelijk doorsnee Nissan-techniek werd de Cube vooral door zijn styling bekend en door een select groepje mensen geliefd.

Toch was er een generatie Cube vóór de tweede generatie genaamd Z11 die hierboven staat. Deze kwam uit in 1997 als de Nissan Cube (Z10). Nou willen we niet beweren dat dit een model was dat bekend staat om zijn rondingen, maar hier zien we nog een soort Daihatsu Gran Move in. Dan is de tweede generatie echt extra overduidelijk een kubusmodel.

Van de Z10 waren overigens wel een paar geinige bonusmodellen, zoals de Sport met de meest jaren ’90-stickers van de dag, meerdere Autech-versies waaronder de bizarre Autech Cube Square. Die laatste doet je wellicht denken aan een soort Mitsuoka-creatie, maar die hadden dan weer hun eigen versie van de Cube genaamd Yuga.

Nissan Cube Sport Autech Cube Rider Autech Cube Square Mitsuoka Yuga

Asymmetrisch

Vanaf de Z11 werd de Cube dus echt een kubus en die relatieve succesformule zette Nissan door naar de derde generatie, de Z12. Deze werd ietsje minder kubus-achtig, helemaal qua lampen en grille, maar wel wat unieker. Omdat kleine MPV’s in Europa aansloegen en Kia het durfde om hun blokkendoos, de Soul, hier aan te bieden, kregen wij de Nissan Cube ook in 2010 en 2011. Er zijn er des tijds minder dan 200 van verkocht.

De Nissan Cube Z11 en Z12 hebben overigens een bijzonder stukje design: de asymmetrische achterkant. De achterruit loopt van de linkerkant van de achterklep helemaal door tot de voorkant van de rechter zijdeur. Vooral vanuit de rechter achterhoek toch wel een geinig designdetail. Dit dwong Nissan wel om een achterdeur te maken in plaats van een achterklep, wat het praktisch gemak zelden ten goede komt. Om nog maar te zwijgen over het feit dat de modellen met het stuur rechts gespiegeld zijn, dus Nissan heeft voor het plaatwerk achter, de achterklep en de achterdeur twee verschillende versies moeten bouwen. Niet efficiënt.

Nissan Cube is terug!

Nissan stopte met de Cube toen crossovers veel beter begonnen te scoren en vanaf 2020 is de Cube met pensioen in elke markt. Jammer, want je kan ervan zeggen wat je wil, maar lekker authentiek is ‘ie wel. Goed nieuws: de Nissan Cube is terug! Soort van.

Dit is de Nissan Cube Retro. Wat direct opvalt: het is ‘gewoon’ een Nissan Cube Z12. Dat is dan ook de basis. Het Japanse hoofdkantoor van Nissan en hun verkoopafdeling Nara Nissan hebben de handen ineen geslagen. Nara Nissan regelt de certified pre-owned-modellen van Nissan, dus occasions met garanties en dergelijken. In plaats van afgeragde beschadigde Cubejes slijten aan mensen hadden die het idee om ze een beetje op te peppen met geinige designdingetjes. Zo oogt de Cube weer fris en heb je iets echt unieks.

De keuze is reuze

Het leuke is dat je zelf de grenzen aan mag geven. Zo zien we een Cube in een nieuwe kleur met nieuwe velgen, maar ook verschillende modellen met een toffe two-tone kleurstelling, met een dakrek en geinige stickers op de zijkant.

In het interieur krijg je dezelfde keuze. Ofwel niet zo veel spannends, of het interieur van de Nissan Cube wordt helemaal up-to-date gemaakt. Met bijzondere lederen zetels en nieuwe dashboarddelen. Ook hier kan je eventueel alles standaard houden.

Gelimiteerd

Nissan presenteerde het idee van opgekalefaterde pre-owned modellen op de Tokyo Auto Salon. Dit werd goed ontvangen, dus gaat Nissan het proberen. Het merk gaat eerst 20 Cubes ombouwen in verschillende stadia van upgrades. Nissan ziet namelijk zelf al dat het qua geld nogal in de papieren kan lopen als je de hele rimram erop wil. Uiteraard start het programma vooralsnog in Japan, maar wellicht heeft Nissan iets te pakken en breiden ze uit naar de rest van de wereld.