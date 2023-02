Nissan gaat accu HEEL goedkoop maken

Met het Ambition 2030 plan wil Nissan de accu goedkoop maken. Althans, betaalbaarder

Autofabrikanten maken EV’s omdat ze dat moeten, niet omdat ze het willen. Toevallig kwam die gedachte weer boven toen we het over de occasionprijzen van de Tesla Model 3 hadden.

Waar Tesla uiteraard enkel en alleen elektrische auto’s bouwt, hebben traditionele fabrikanten te maken met een belangrijke bron van inkomsten: auto’s met een verbrandingsmotor.

Ambition 20230

Elk merk moet natuurlijk wel zijn strategie uitrollen. In dit geval gaat het om Nissan. Dat gaan ze doen middels het ‘Ambition 2030‘-programma. Dat is een integraal plan om in 2030 ook nog auto’s te kunnen verkopen. In tegenstelling tot vertragingen, versnelt Nissan juist dit proces.

Er staat behoorlijk wat op stapel voor de komende 7 jaar. Er moeten namelijk 27 geëlektrificeerde auto’s bijkomen. Dat niet alleen, Nissan wil ook 19 volledig elektrische auto’s lanceren de komende zeven jaar.

Nog een interessante doelstelling: in 2026 wil Nissan dat 55% geëlektrificeerd is. Dat klinkt overigens niet héél ambitieus. Gooi op 55% van alle Nissans een 48V-generator en je bent klaar.

Maar houdt er rekening mee dat dat getal geldt voor ALLE Nissans (en Infniti‘s) die wereldwijd verkocht worden. In Europa moet dat getal namelijk 98% zijn.

Nissan wil accu goedkoper maken

Dan zit je te denken: dat zijn een hele hoop extra accu’s die nodig zijn en dat klopt ook. Nissan verkoopt wereldwijd dik 1 miljoen auto’s op jaarbasis. De accu’s zijn de achilleshiel van de EV. Ze zijn zwaar en hebben een lage energiedichtheid. Dat niet alleen, accu’s zijn heel erg duur.

Nissan hoopt echter met schaalvergroting dat laatste probleem te kunnen tackelen. Samen met Renault en Mitsubishi wil Nissan de kosten drukken voor de batterij. In 2026 zal de accu 50 procent kosten van wat ze nu doen. In 2028 wil Nissan dat de accu 65 goedkoper is dan nu het geval is.

Nissan was er ooit heel erg vroeg bij met de Leaf. Niet veel later volgde de elektrische e-NV200. Helaas heeft het merk daarna nooit echt uitgepakt (tot de komst van de Ariyah). Ook als het gaat om plug-in hybrides loopt het merk toch wel een beetje achter.

Dus het is goed dat ze een inhaalslag maken en het proces zelfs versnellen, maar die PHEV’s hadden er al mogen zijn voor de Europese markt. Nu moeten we wel een klein beetje context plaatsen. Nissan heeft er een paar zware jaren opzitten na de puinhoop die Carlos Ghosn heeft achtergelaten. Dus ze hebben wat in te halen.

