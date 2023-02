Nissan Max-Out is elektrische cabrio

Eindelijk, meer en meer elektrische cabrio’s komen onze kant op. De Nissan Max-Out is een welkome aanvulling.

De elektrische cabrio is nog beetje onontgonnen terrein. Fabrikanten mikken met EV’s op de grote aantallen. Elektrische auto’s zijn krankzinnig duur om te ontwikkelen en te bouwen, dus wil een fabrikant er veel marge op hebben én veel aantallen weg kunnen zetten. Vandaar dat alle fabrikanten min of meer soortgelijke vormloze crossover-EV’s op de markt braken.

Maar gelukkig begint de tijd van differentiatie eraan te komen, waaronder elektrische cabrio’s! In eerste instantie de Mini Cabrio Electric natuurlijk (de Smart ForTwo Cabrio is niet echt een cabrio), maar voor nu hebben we zelfs een open elektrische sportwagen voor je: de Nissan Max Out Electric Roadster!

Debuut

De auto beleefde in 2021 al zijn debuut. Maar, dat was een model opgebouwd uit polygonen. Ofwel een digitale concept. Maar bij Nissan zijn ze aan de slag gegaan. Ze kwamen uit op deze auto, de Nissan Max-Out concept, een elektrische roadster.

Het ziet er niet uit als een auto die komende maanden al op de markt zal komen. Die wielen zijn tof bedacht door de Japanners, maar we denken dat wormhole-velgen voorlopig nog geen trend zullen zijn. De welvingen aan de zijkant zijn trouwens schitterend en mogen van ons toegepast worden op het productiemodel of andere toekomstige Nissans.

De details zijn natuurlijk over-the-top en typisch voor een concept. De basisvorm is echter vrij eenvoudig en fraai. Zorgvuldig gekozen proporties en zelfs een klein beetje retro.

Front Nissan Max-Out

Met name het rechte front. Net als de nieuwe Dodge Challenger EV heeft de Nissan Max-Out een vrij rechte voorkant, maar laat een groot gedeelte lucht door naar de motorkap.

Met dit visuele truukje heeft de auto wel présence, maar ondervind je minder aerodynamische nadelen. Laten we hopen dat de Nissan Max-Out een voorbode is van wat we kunnen verwachten van Nissan.

Dat geldt overigens vooral voor het exterieur. Het interieur is namelijk heel erg futuristisch. Die schermen gaan nog wel en dankzij Tesla zijn we ook aan de Yoke gewend. Maar de stoelen zien er vooralsnog niet heel erg comfortabel uit.

Verwacht overigens niet dat de Nissan Max-Out 1 op 1 in productie wordt genomen. Het is echt een concept car, maar wel eentje die laat zien dat Nissan gave auto’s ontwerpen nog niet verleerd is.

