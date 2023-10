Zoveel meer EV’s verkochten BMW en MINI

In het afgelopen kwartaal verkochten BMW en MINI veel meer EV’s.

Een beetje spelen met de cijfers is het wel. Als je aanbod groeit met elektrische modellen is de kans groter dat ze er dus in absolute aantallen ook meer van verkopen. Maar hey, BMW en MINI zijn blij met de resultaten.

In het derde kwartaal van 2023 verkochten BMW en MINI samen 93.931 volledig elektrische auto’s. Een stijging van maar liefst 79,6% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. De grootste winst op het gebied van kwartaal verkopen komt uit het portfolio van BMW, met een toename van 100,3%.

Afleveringen

De BMW Groep leverde in totaal 621.699 auto’s af in het derde kwartaal. Het gaat hier om auto’s van de merken BMW, MINI en Rolls-Royce. Dat is een stijging van 5,8 procent in vergelijking met het derde kwartaal van 2022. Zoom je in op enkel BMW dan hebben we het over 549.941 afgeleverde auto’s.

83.211 afgeleverde auto’s in het derde kwartaal betroffen een volledig elektrisch voertuig van BMW. Het Duitse automerk verkocht 217.138 volledig elektrische auto’s in de periode januari tot en met september.

BMW Groep kwartaal verkopen

In de periode januari tot en met september van dit jaar noteert de BMW Groep 1.836.563 verkopen. Een stijging van 5,1 procent. Van de complete verkoop betreft 15% een volledig elektrische auto. Kortom, het leeuwendeel van de verkopen is nog steeds een benzine of diesel.

Modellen

Welke modellen zijn HEEET, zoals @jaapiyo zou zeggen. Zonder exacte aantallen te noemen spreekt BMW over een populariteit van de 4 Serie en met name de i4. Ook de iX1 en X1 vallen volgens BMW in de smaak.

Andere modellen die het beter doen zijn de 7 Serie, de vernieuwde X7 en de X5 en X6. De nieuwe generatie BMW 5 Serie is net gelanceerd, inclusief de komst van de i5. De verkoop van dit nieuwe model is nog maar net begonnen.

BMW M

Pakken we ook nog even de kwartaal verkopen van BMW M mee. De sportieve divisie van het automerk verkocht 48.978 auto’s in het derde kwartaal. Een stijging van 13,2 procent jaar-op-jaar. Een hardloper is de nieuwe XM. Let wel, het gaat hier om zowel full blown M auto’s als het lauwwarme M Performance spul. Daarnaast zijn de i7 M70 en de i5 M60 nieuwelingen in de wereld van BMW M.

Ergo. BMW M GmbH zegt met de huidige koers af te gaan op een nieuw recordjaar. Maar ja, dat is niet zo moeilijk met de introductie van al die nieuwe M-modelletjes.

MINI

MINI dan. Het merk verkocht 70.384 auto’s in het derde kwartaal. Een stijging van 2,6 procent. MINI zegt dat de John Cooper Works 1to6 Edition enClubman Final Edition goed in de smaak vielen, niet geheel toevallig tweemaal een limited edition.

In het derde kwartaal verkocht MINI 10.720 volledig elektrische auto’s. Het gamma is nog niet heel uitgebreid: de Cooper SE en Cooper SE cabrio nemen die taak op zich. Volgend jaar krijgt het elektrische gamma een uitbreiding met de komst van de elektrische MINI Countryman.

Rolls-Royce

Hekkensluiter van dit prachtige verkoopoverzicht is Rolls-Royce. Het derde merk van de BMW Group. Het luxemerk verkocht 1.374 auto’s in het derde kwartaal. Tja, als je dan de aantallen hoort van de volumemerken stelt dit niet heel veel voor hè.

Rolls-Royce noteert daarmee een daling van 9 procent in verkopen. Het merk zegt in verdediging dit te zien hebben aankomen. Het modellengamma is uitgedund met de productiestop van de Dawn en de Wraith. De Phantom, Ghost en de Cullinan moeten het voor nu met z’n drietjes doen. Ze hoeven zich in elk geval niet te vervelen in Goodwood. Aan het begin van het jaar noteerde het merk 4.555 verkopen in de orderboeken en die auto’s moeten dit jaar gemaakt en geleverd worden.