Nissan Navara-R is bedrijfswagen met 1.000 echte pk’s

Lekker man, een 1.000 pk sterke bedrijfswagen. Met de Nissan Navara-R kun je snel dingen bezorgen en ophalen. Handig man.

Nissan weet het nieuws te halen vandaag. Ditmaal niet met een keurige elektrische crossover of een keurige crossover met benzinemotor. Nee, het gaat om de Nissan Navara-R. Het is natuurljk een campagnestunt op wielen van Nissan, maar wel een heel gave. Dus praten we er graag over.

Laten we eerst even met de auto beginnen. De Nissan Navara-R hing al ietsje langer in de lucht. Bijna precies twee jaar geleden konden we melden dat de monsterlijke pick-up eraan komt.

Idee achter de Nissan Navara-R

Het idee is in principe hetzelfde als destijds met de Nissan Juke-R. Een reguliere Nissan op anabolen dankzij de motor uit de Nissan GT-R. Maar in de Navara-R ging men een stapje verder. Het apparaat is (veel)_breder dankzij een nieuwe bodykit.

Ook staat de auto enorm laag op zijn wielen, met dank aan de schroefset KW. Je ziet heel erg groot ‘ST’ erop staan, maar de Navara R heeft een KW V4 onderstel. ST is een zustermerk van KW, dus zó vreemd is het niet.

Maar het belangrijkste is natuurlijk de motor. De VR38DETT is vergroot naar een cilinderinhoud van 4,1 liter. Verder is er nog een hoop aan gesleuteld om tot een vermogen te komen van 1.000 pk. Wat er precies gedaan is, wordt niet vermeld. Standaard levert de Nissan GT-R al zo’n 570 pk (afhankelijk van uitvoering en bouwjaar). Ondanks dat de motor goed te kietelen is, moet je behoorlijk wat modificaties uitvoeren om de 1.000 pk te halen.

Alcon-remmen en BBS-wielen

Om te zorgen dat de auto ook op tijd stopt, zijn er remmen van Alcon: RC6 voor en RC4 achter. De remmen kun je zien zitten achter de custom-made BBS CH-R II-velgen. Die hebben nu een veel grotere lip dan normaal. De Nissan Navara-R is gebouwd door Steve Baggsy en zal zijn debuut maken op het Goodwood Festival of Speed.

Waarom is het dan een vreemde combinatie? Simpel, de Nissan GT-R is bijna nergens meer leverbaar en de Nissan Navara is ook enkel en alleen in Australië en Nieuw-Zeeland te krijgen op het moment. Dus als campagnemateriaal is het wel leuk, maar niet direct nuttig. Aan de andere kant, Nissan is zo wel weer een tof merk, nietwaar?

Fotocredit: Steve Bagssy