Nissan ontkent geruchten over vertrek uit Europa

We hoeven Nissan voorlopig nog niet uit te zwaaien.

Gisteren dook het gerucht op dat Nissan zou zinnen op een vertrek uit Europa. Dat zou best een dingetje zijn, om er even een understatement in te gooien. Niet al hun modellen waren even spannend, maar ze hebben zeker een paar interessante en vernieuwende auto’s op de markt gezet. Als petrolheads denken we daarbij natuurlijk meteen aan de GT-R en de Z-modellen. Eigenzinnige modellen als de Juke en de Cube droegen echter ook bij aan een kleurrijker straatbeeld.

De liefhebbers van het merk (Nisfans?) kunnen nu opgelucht ademhalen: een volledig vertrek uit Europa lijkt in ieder geval niet tot de plannen van Nissan te behoren. Nissan haast zich vandaag namelijk om de geruchten de kop in te drukken. Tegenover Automotive News Europe meldt Nissan dat ze “volledig toegewijd blijven aan het versterken van de product line-up in Europa.”

De geruchten over een vertrek van Nissan uit Europa zijn overigens niet uit de lucht gegrepen. Europa was namelijk geen vetpot voor de Japanners. Integendeel: in de laatste negen maanden van 2019 verloor Nissan 222 miljoen in Europa (Rusland inbegrepen). Daarmee was het de slechtst presterende regio. Alleen in 2012 boekte het merk winst in Europa.

De kersverse Juke en de Cashcow Qashqai kunnen we sowieso nog in de showrooms blijven zien. Dat zijn namelijk de modellen waar Nissan het van moet hebben in Europa. Deze auto’s worden overigens ook gefabriceerd in Europa, in Engeland om precies te zijn. Daarnaast heeft Nissan ook nog een fabriek in de Spaanse hoofdstad Barcelona staan. De toekomst van die laatste fabriek is onzeker.

Behoort een gedeeltelijk vertrek van Nissan uit Europa nog tot de mogelijkheden en moeten we het straks alleen doen met de Juke en de Qashqai? Daar lijkt het niet op. De Japanners hinten namelijk op meer nieuwe modellen. De komst van de nieuwe Juke noemt Nissan namelijk de eerste stap in het vernieuwen van hun Europese line-up. De Japanners gooien het bijltje er dus nog niet bij neer. Als het goed is kunnen we eind deze maand meer vertellen, want dan ontvouwt Nissan naar verwachting hun herstructureringsplannen.

Via: Automotive News Europe