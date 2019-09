Nissan lanceert compleet nieuwe Juke!

Jan Boskamp zal er blij mee zijn!

Nissan haalt het doek van zijn tweede generatie Juke. De eerste Juke was een knotsgek apparaat. Zeker voor de normaal vrij behoudende Japanners. De Juke bleek echter een succes, niet ondanks zijn looks maar juist dankzij dat vreemde voorkomen. Er zijn er bijna een miljoen van verkocht. Het was een originele auto en niet onbelangrijk: een crossover. Lekker caravannetje erachter en de blits maken tijdens de opnames van ‘We zijn er Bijna!’.

De Nissan Juke was sinds 2010 op de markt, dus hoog tijd voor een nieuw model. Het is nog overduidelijk een Juke, maar de scherpe lijnen zijn er wel vanaf. Dat neemt niet weg dat het een fraaiere auto is dan voorheen. Maar ja, dat is een beetje lastig referentiekader. Het is nog altijd een stoere verschijning, maar nu iets minder cartoonesk dan voorheen.

De voorkant wordt nu gekenmerkt door platte en priemende koplampen met daaronder de grote kenmerkende lampenwinkel. Tevens zien we de nieuwe familiegrille. Aan de zijkant zien we het ‘zwevende’ dak. De achterzijde is een beetje anoniem en doet voornamelijk denken aan de Leaf en Micra. De auto staat op het CMF-B platform van Renault-Nissan (en Mitsubishi). De nieuwe Juke is 4,21 meter lang, 1,60 meter hoog en 1,80 meter breed. Aanzienlijk groter dan voorheen dus. Dankzij slim gebruik van staal is de Juke wel 23 kilogram afgevallen.

In eerste instantie zal de Juke leverbaar worden met één motor, een 1.0 driecilinder met turbo, goed voor 117 pk. Deze is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, een zeventraps automaat met dubbele koppeling optioneel. Een 1.5 viercilinder en zelfs een Nismo uitvoering staan op de planning. Een hybride Juke lijkt logisch, gezien het feit dat het bij de technisch identieke Renault Captur wel mogelijk is.