Dit zijn de meest betrouwbare merken van 2020

Als het gaat om betrouwbaarheid van premium auto’s, scoren de Zuid-Koreanen andermaal.

Er was ooit een tijd… Een tijd waarbij premium automobielen uitermate betrouwbaar waren. De minder dure automobiele goden waren minder betrouwbaar. Kijk naar de oude Mercedessen in de jaren ’70 en ’80 en wat te denken van Volvo’s uit die periode? Je betaalde er extra voor, maar dat verdiende je met gemak weer terug. Je hoefde immers minder vaak een nieuwe auto te kopen.

Premium = betrouwbaarheid?

De tijden zijn inmiddels enorm veranderd. Echt slechte auto’s zijn er niet meer. We hoeven niet meer na drie jaar al te gaan tectyleren en/of reviseren. Goedkope auto’s kunnen zelfs heel erg betrouwbaar zijn. Wat we wel zien is dat enorm complexe auto’s vaak de nodige kinderziekten met zich meebrengen en dat ooit onverwoestbare merken, af en toe best een steekje kunnen laten vallen. Premium is een marketingterm waar betrouwbaarheid zeker niet onder hoeft te vallen.

J.D. Power

Maar het zou wel lekker zijn toch? Gelukkig heeft J.D. Power wederom een enorm betrouwbaarheidsonderzoek gedaan en warempel: een premium merk kwam als beste uit de bus! Nee, geen Mercedes-Benz of Volvo, maar Genesis is het minst storingsgevoelige merk dat er is. De nummers twee tot nummer vijf zijn: Lexus, Buick, Porsche en Toyota.

Genesis

Genesis is als merk het minst storingsgevoelig, maar de Lexus ES pakte de titel ‘meest betrouwbare auto’. De (ook in Nederland leverbare) Lexus ES pakte dus automatisch ook de titel voor meest betrouwbare compacte premium auto. De Toyota Avalon was de meest betrouwbare grote sedan. De minst storingsgevoelige kleine auto was ook geen verrassing: de Honda Jazz. De meest betrouwbare sportwagen is de Mazda MX-5, waarbij ze de automatisch (sl)opende motorkap waarschijnlijk niet hebben meegewogen.

Opel Insignia

Op de Toyota Avalon na, zijn alle auto’s ook in Nederland en België leverbaar. Dat geldt ook voor de beste middenklasser, de Buick Regal. Die auto kennen we als Opel Insignia. Dus voor wie een betrouwbare Duitse middenklasser wenst, haast je naar de Opel-dealer. Buick deed sowieso goede zaken, want het was het meest betrouwbare ‘niet-premium’ automerk. Tenzij je natuurlijk betrouwbaarheid premium vindt.

De meest betrouwbare merken

De lijst met meest betrouwbare merken volgens J.D. Power ziet er als volgt uit. Tussen haakjes staat het aantal issues per 100 auto’s.