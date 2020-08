NL Porsche dealer voegt unieke 911 aan collectie toe

Porsche Centrum Gelderland heeft een unieke 911 (993) in de collectie opgenomen. Dat unieke zit hem in de samenstelling.

Als je weleens bij Porsche Centrum Gelderland bent geweest dan weet je dat dit niet zomaar een dealer is. Dit pand ademt liefhebberij en kent een flinke collectie bijzondere Porsches. Van nieuwere modellen tot het oude spul. Aan die collectie is onlangs een nieuwe auto toegevoegd. Natuurlijk is dit ook weer een exemplaar met een verhaal.

Wat je ziet is een one-off Porsche 993 Carrera 4 Cabriolet. De auto komt uit 1995 en heeft een PTS (Paint To Sample) kleur gekregen genaamd Champagne Yellow. Deze tint kon vroeger besteld worden op de 356. Het bijzondere thema gaat door in het interieur met een combinatie van leder, stof en houten materialen.

Het interieur schreeuwt jaren negentig en is erg smaak gevoelig. Die gewaagde combinatie maakt de auto misschien daarom wel zo gaaf. De auto werd door de eerste eigenaar meer als een kunstwerk dan als een auto gezien. Met slechts 484 mijl op de teller (778 kilometer) is de Porsche nooit ingereden.

Porsche Exclusive

Ook in de jaren negentig kon je al grapjes maken over Porsche en de optielijst. Maar liefst 52 opties werden aangevinkt voor dit exemplaar. Het is bovendien één van de eerste Porsches die gebruik heeft gemaakt van het vernieuwde Porsche Exclusive. De losstaande afdeling werd in 1986 opgericht om klanten te helpen met het individualiseren van een Porsche. Halverwege de jaren negentig werden de mogelijkheden een stuk uitgebreider, waar deze 993 Carrera 4 Cabriolet uit ’95 dus een voorbeeld van is.

Fotocredits: Porsche Centrum Gelderland