Nissan geeft gratis pickup aan trouwe klant

Kijk, dat is nog eens een mooie actie. Je oude Nissan pickup inruilen en een nieuwe cadeau krijgen.

Voor dit verhaal maken we de oversteek naar de Verenigde Staten van Amerika. Vanzelfsprekend zouden we bijna zeggen, want hier in Nederland hoor je dit soort dingen nou nooit. Amerika en marketing is dan ook als stroop op je pannenkoek: die twee dingen horen bij elkaar.

In 2007 kocht ene Brian Murphy een nieuwe Nissan Frontier bij zijn dealer. Hij heeft genoten van zijn trouwe werkpaard, want 13 jaar later is de kilometerstand de miljoen mijlen gepasseerd. Dat is een stand van 1,6 miljoen kilometer (!).

Murphy was dan ook meer in de Nissan pickup dan in zijn huis. Elke dag was de beste man zo’n 13 uur te vinden op de weg. Hij werkt als een onafhankelijke bezorger en brengt pakjes overal. Opvallend was dat de originele koppeling het maar liefst 801.000 mijl (bijna 1,3 miljoen kilometer) heeft volgehouden. De distributieketting werd bij 700.000 mijl vervangen en de radiator bij 405.000 mijl. Ook de bestuurdersstoel is vervangen. Dat gebeurde bij 500.000 mijl. Het exemplaar van Murphy betrof een viercilinder benzinemotor met een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

Nissan vond het verhaal van de Amerikaan zo bijzonder dat Murphy een gloednieuwe Murphy heeft gekregen. De bezorger vervolgt zijn weg met een 3.8-liter V6 en een 9-traps automaat. De oude Frontier van Murphy krijgt een plekje in de Nissan-fabriek in Smyrna. Daar waar de Nissan pickup 13 jaar geleden van de band rolde.