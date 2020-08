Ook Jaguar overweegt een Tesla Model 3-killer

Volgens de laatste geruchten overweegt Jaguar van de XE een elektrische sedan te maken, om daarmee de strijd aan te gaan met de Model 3.

Brekend nieuws is het allang niet meer: het gaat niet zo goed bij Jaguar. Ze maken meer dan prima auto’s, alleen wil niemand ze kopen. Men gaat in de Jag-segmenten liever voor Duits dan voor Brits. Er moet daarom – zoals we wel vaker hebben gehoord – nodig iets veranderen bij Jaguar. En voor die verandering zouden ze zomaar eens kunnen kijken naar Amerika.

Auto Express weet namelijk te melden dat Jaguar overweegt meer elektrische auto’s te maken. Het gaat specifiek om een volledig elektrische sedan, die naast de aankomende XJ moet komen te staan. Dit topmodel wordt sowieso als elektrische sedan verkocht, in feite overweegt Jaguar dus na de I-Pace een derde elektrisch model.

Deze derde Jaguar EV zou een directe concurrent moeten vormen voor auto’s als de Tesla Model 3. Tesla verkocht vorig jaar namelijk méér Model 3’s dan Jaguar aan XE’s én XF‘jes samen wist te verkopen. De Amerikaanse autofabrikant wordt dan ook goed gevolgd door de Britten, al houden ze Polestar en hun 2 ook goed in de gaten.

Volgens Auto Express gaat het nog wel om een overweging, helemaal definitief is het nog niet. Wel zeggen de bronnen dat de elektrische auto – die mogelijk een opvolger zal zijn van de XE – op het MLA-platform zal rijden, net als de aankomende XJ. Deze elektrische XE zou sportief aan moeten voelen, zoals je uiteraard verwacht in een Jaaag.

Het artikel gaat echter verder en suggereert dat er zelfs aan een elektrische Jaguar-hatchback wordt gedacht. Dit door de overeenkomst met BMW, waardoor Jag en de Duitsers samen aan elektrische aandrijflijnen werken. De laatste geruchten zeggen nu dat ze met die overeenkomst misschien platforms gaan delen, waardoor Jag een hatchback of crossover zou maken met het formaat van een BMW 1 Serie of X2. Dit gerucht hebben we eerder gehoord, maar krijgt nu door het Britse blad nog iets meer vorm… Zouden we binnenkort dan toch een elektrische Jaguar hatchback kunnen krijgen?