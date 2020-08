‘Reclamezuilen langs wegen moeten verboden worden’

Al die grote reclamezuilen langs de wegen zorgen voor de nodige afleiding en VVS wil dat ze verboden worden.

Het is illegaal om met je smartphone te spelen tijdens het rijden. Daar staat een dikke vette boete op van enkele honderden euro’s. Het is echter niet illegaal om om je heen te kijken op de weg. Bijvoorbeeld naar één van de vele grote reclamezuilen langs de snelwegen.

Een zuil met een gedetailleerde afbeeldingen en de nodige tekst kan ervoor zorgen dat je toch al gauw enkele seconden je ogen niet meer op de weg hebt gericht. Wat Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) betreft verdwijnen de grote afleidende reclamezuilen langs snelwegen en provinciale wegen. Dat zegt de organisatie tegenover de Telegraaf.

LED-verlichting

Als voorbeeld noemt VVS reclamezuilen met LED-verlichting. Elke zes seconden wisselt het scherm van reclame. Als je van een afstandje keurig netjes met 100 km/u komt aanzetten ben je geneigd er naar te kijken. Zeker in de avond, wanneer het donker is en de (soms felle) verlichting een afleidende factor heeft. Ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) deelt de mening van VVS.

Verbod

Wat VVS betreft worden reclamezuilen verboden langs de weg. Of het daadwerkelijk zover gaat komen is nog maar de vraag. De zuilen voldoen aan de regelgeving. Zo is tekst projecteren mogelijk, maar mogen de beelden niet bewegend zijn.