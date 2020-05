Nóg een cross-over: dit is de Volkswagen Nivus

Een compacte Volkswagen cross-over met een aflopende daklijn: die hadden we nog niet.

Volkswagen presenteerde in Zuid-Amerika zijn nieuwste cross-over. Nu is zoiets doorgaans niet zo boeiend voor ons, maar in dit geval is dat anders. Volkswagen heeft namelijk laten weten dat de Nivus ook naar Europa komt. De Europese versie zal wel nog iets gewijzigd worden.

Teasers

De naam Nivus is al enige tijd bekend. Volkswagen heeft namelijk al druk geteased in aanloop naar de onthulling. In december zagen we het eerste silhouet van de Nivus. Volkswagen liet toen al aan ons weten dat het model naar Nederland zou komen. Een paar camouflagebeelden, schetsen en detailfoto’s later kunnen de auto nu in zijn geheel zien.

Polo

De cross-over heeft veel weg van de Polo. Het punt is wel: we hebben al een cross-over op basis van de Polo, in de vorm van de T-Cross. Daarboven zit ook nog de T-Roc en de Tiguan. Desondanks ziet Volkswagen nog wel ruimte om daar nog een cross-over bij te proppen.

Daklijn

De Volkswagen Nivus onderscheidt zich vooral van de eerdergenoemde modellen met zijn aflopende daklijn. Met zijn lengte van 4,27 meter is de auto langer dan de T-Cross en -Roc. De Nivus is wel smaller en lager.

Aanpassingen

In Brazilië krijgt de Volkswagen Nivus in ieder geval een TSI-variant met 128 pk. De Europese versie zal naar alle waarschijnlijkheid een ander motoraanbod krijgen. Het design zal waarschijnlijk ook iets gewijzigd worden. Veel aanpassingen zullen niet nodig zijn, want het front is al in lijn met de bestaande cross-overs.

Naam

Het is te verwachten dat Volkswagen de naam Nivus ook in Zuid-Amerika zal laten. Volkswagen heeft er in Europa namelijk een gewoonte van gemaakt om de SUV’s met een T te laten beginnen. In eerdere reacties werd daarom al de naam Tivus geopperd. Als er maar een letter vervangen hoeft te worden zou dat natuurlijk wel praktisch zijn. Toch fijn dat onze lezers zo goed mee denken met Volkswagen. Als er nog meer waardevolle suggesties zijn: laat maar weten.